Карантин. Локдаун в Киеве сейчас нецелесообразен – представитель КГГА
Полное прекращение работы общественного транспорта, по словам заместителя КГГА Валентина Мондриевского, на данный момент не имеет смысла
Введение жестких карантинных ограничений в Киеве, сродни тем, которые были весной – сейчас нецелесообразно. Об этом заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.
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По его словам, полное прекращение работы общественного транспорта в городе сейчас также не обязательно.
Мондриевский отметил, что при принятии Кабмином таких решений необходимо учитывать структуру общества в каждом регионе. Также он добавил, что несмотря на эффективность локдауна, он очень бьет по экономике, а также по мелкому и среднему бизнесу.
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- С 24 октября в красных зонах разрешили работу кинотеатров.
- С сегодняшнего дня в Украине вступили в силу новые зоны карантина, введенные в связи с эпидемией коронавируса.
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