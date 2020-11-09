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Карантин. Локдаун в Киеве сейчас нецелесообразен – представитель КГГА

09.11.2020, 17:30
Карантин. Локдаун в Киеве сейчас нецелесообразен – представитель КГГА - Фото
Валентин Мондриевский (Фото: пресс-служба КГГА)

Полное прекращение работы общественного транспорта, по словам заместителя КГГА Валентина Мондриевского, на данный момент не имеет смысла

Введение жестких карантинных ограничений в Киеве, сродни тем, которые были весной – сейчас нецелесообразно. Об этом заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.

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По его словам, полное прекращение работы общественного транспорта в городе сейчас также не обязательно.

Мондриевский отметил, что при принятии Кабмином таких решений необходимо учитывать структуру общества в каждом регионе. Также он добавил, что несмотря на эффективность локдауна, он очень бьет по экономике, а также по мелкому и среднему бизнесу. 

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Станислав Стороженко
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