Карантин. Локдаун в Киеве сейчас нецелесообразен – представитель КГГА

Полное прекращение работы общественного транспорта, по словам заместителя КГГА Валентина Мондриевского, на данный момент не имеет смысла

Введение жестких карантинных ограничений в Киеве, сродни тем, которые были весной – сейчас нецелесообразно. Об этом заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.



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По его словам, полное прекращение работы общественного транспорта в городе сейчас также не обязательно.

Мондриевский отметил, что при принятии Кабмином таких решений необходимо учитывать структуру общества в каждом регионе. Также он добавил, что несмотря на эффективность локдауна, он очень бьет по экономике, а также по мелкому и среднему бизнесу.

13 октября Кабмин продлил адаптивный карантин до конца года.

С 24 октября в красных зонах разрешили работу кинотеатров.

С сегодняшнего дня в Украине вступили в силу новые зоны карантина, введенные в связи с эпидемией коронавируса.

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Станислав Стороженко

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