В Минздраве предлагают ввести критерий для применения ограничений в красной зоне

Если количество положительных тестов на COVID-19 будет превышать установленную норму, то в красной зоне будут применяться все ограничения по списку

В Министерстве здравоохранения предлагают ввести показатель, по которым в областях, уже отнесенных к красной зоне, будут применяться все ограничения или их часть. Ориентироваться будут на количество положительных тестов на коронавирус, заявил во время онлайн-брифинга главный санврач Виктор Ляшко.

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Он напомнил, что раньше перечень ограничений для красной зоны устанавливали на заседании профильной комиссии Кабмина с учетом мнения местных властей – теперь в МОЗ хотят сделать этот перечень обязательным при наличии большого количества положительных тестов на COVID-19.

"Если территория переходит в красный уровень и на этой территории показатель тестирования положительных результатов превышает 20% от всех процентов протестированных, то мы предлагаем ограничить и не позволять выбирать из этого перечня противоэпидемические ограничения, а применять полностью весь перечень", – подчеркнул Ляшко.

По его словам, сейчас показатель положительных тестов в среднем по Украине составляет 19%, но есть отдельные области, где он достигает 42%.

Также замглавы Минздрава отметил, что в красной зоне предлагают разрешить работу магазинов с 07:00 до 20:00, но с определенными условмиями – чтобы количество посетителей в них не превышало одного человека на 20 квадратных метров.

Со 2 ноября в стране вступило в силу новое карантинное зонирование – в красной зоне оказались 11 областных центров.

4 ноября глава МОЗ Максим Степанов заявил, что в Украине могут ввести карантин выходного дня, а вот комендантский час пока не планируется.

Сегодня, 5 ноября, Минздрав предложил ввести новые карантинные ограничения, касающиеся массовых культурных и развлекательных мероприятий, а также работы школ в красных зонах.

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Дарья Мостовая

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