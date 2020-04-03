Карантин. Передвижение между областями ограничат в случае ухудшения ситуации

В случае ухудшения эпиедмиологической ситуации областные и Киевская госадминистрации должны ограничить передвижение между областями. Об этом говорится в новой редакции постановления Кабмина о карантине.
Сейчас ОГА должны будут обустроить на пунктах въезда-выезда в области контрольно-проускные пункты, на которых будут бесконтактно мерить температуру путникам. Для этого будут привлекать военнослужащих, а также работников и материально-технические и транспортные средства предприятий независимо от формы собственности, частей и подразделений Минобороны и МВД.
Также ОГА будут при необходимости переводить студентов-интернов на заочную форму обучения и привлекать их к оказанию медпомощи.
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