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Карантин. Передвижение между областями ограничат в случае ухудшения ситуации

Карантин. Передвижение между областями ограничат в случае ухудшения ситуации - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба ГПСУ
03.04.2020, 16:56

Сейчас ОГА должны установить КПП, чтобы мерить температуру путникам. Если эпидемиологическая ситуация ухудшится, движение между областями перекроют

В случае ухудшения эпиедмиологической ситуации областные и Киевская госадминистрации должны ограничить передвижение между областями. Об этом говорится в новой редакции постановления Кабмина о карантине.

Сейчас ОГА должны будут обустроить на пунктах въезда-выезда в области контрольно-проускные пункты, на которых будут бесконтактно мерить температуру путникам. Для этого будут привлекать военнослужащих, а также работников и материально-технические и транспортные средства предприятий независимо от формы собственности, частей и подразделений Минобороны и МВД.

Также ОГА будут при необходимости переводить студентов-интернов на заочную форму обучения и привлекать их к оказанию медпомощи.

  • С 12:00 18 марта в Украине запрещены ж/д, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки. На личном транспорте передвигаться можно.
  • 3 апреля Черновицкую область полностью закрыли на карантин: пересечение админграниц области запрещено для всего частного транспорта
  • Сегодня Кабмин ужесточил карантин: смотрите список ограничений. В ближайшее время ожидается пик заболеваемости. 
  • Ослабить карантин могут в апреле, если 

Смотрите также: Не на том фокус. Альтернативные методы по борьбе с COVID-19 и кризисом в Украине

Марк Сировой
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