Карантин. Передвижение между областями ограничат в случае ухудшения ситуации

Иллюстративное фото: пресс-служба ГПСУ

В случае ухудшения эпиедмиологической ситуации областные и Киевская госадминистрации должны ограничить передвижение между областями. Об этом говорится в новой редакции постановления Кабмина о карантине.

Сейчас ОГА должны будут обустроить на пунктах въезда-выезда в области контрольно-проускные пункты, на которых будут бесконтактно мерить температуру путникам. Для этого будут привлекать военнослужащих, а также работников и материально-технические и транспортные средства предприятий независимо от формы собственности, частей и подразделений Минобороны и МВД.

Также ОГА будут при необходимости переводить студентов-интернов на заочную форму обучения и привлекать их к оказанию медпомощи.

С 12:00 18 марта в Украине запрещены ж/д, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки. На личном транспорте передвигаться можно.

Черновицкую область полностью закрыли на карантин : пересечение админграниц области запрещено для всего частного транспорта 3 апреля

Сегодня Кабмин ужесточил карантин: смотрите список ограничений. В ближайшее время ожидается пик заболеваемости.

Ослабить карантин могут в апреле, если

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