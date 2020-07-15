Карантин. В Днепропетровской области ограничили работу клубов и ресторанов

Новое ограничение не касается кинотеатров и учреждений, которые работают на вынос

Днепровская областная государственная администрация ограничила время работы клубов, ресторанов и заведений культуры с 23:00 до 7:00 в связи с распространением СOVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ОГА в Facebook.

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Решение Кабмина, поддержала городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС)

Это ограничение не касается кинотеатров и учреждений, которые работают на вынос, добавили в ОГА.

По данным на утро 15 июля, во Днепропетровской области 1155 человек заразились COVID-19.

За прошедшие сутки в Украине выявили 836 заболевших (638 днем ранее), 15 умерших (14), выздоровели 977 пациентов (651). За все время зафиксировали 55 607 заразившихся , умерли 1 427 больных, выздоровели 28 131 человек .

Кличко рассказал, сколько в Киеве закрыли ночных клубов

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Наталия Софиенко

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