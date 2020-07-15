Коронавирус. В Киеве и во Львовской области больше всего заболевших за сутки
В Украине зарегистрировали более 55 000 заболевших COVID-19. Больше всего заражений коронавирусом зафиксировали во Львовской области и в Киеве
Больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 за прошедшие сутки выявили в Киеве (171 случай) и во Львовской области (147). Ни одного нового пациента не было в Кировоградской области, передает Совет нацбезопасности и обороны.
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За время эпидемии коронавируса в Украине больше всего заболевших зафиксировали во Львовской области (более 7000 случаев) и в Киеве (более 6000). В первом очаге болезни - Черновицкой области – более 5000 случаев. В Ровенской и Закарпатской – более 4000.
Меньше всего диагноз COVID-19 ставили в Луганской и Херсонской областях.
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Динамика эпидемии коронавируса в Киеве и областях:
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Львовская область – 7425 заболевших (171 за сутки);
Киев - 6497 (147);
Черновицкая - 5208 (24);
Ровенская - 4782 (42);
Закарпатская - 4112 (57);
Ивано-Франковская - 3178 (51);
Киевская - 3128 (38);
Волынская - 3117 (37);
Харьковская - 2787 (64);
Одесская - 2314 (58);
Тернопольская - 2292 (16);
Винницкая - 2194 (46);
Житомирская - 1550 (8);
Днепропетровская - 1155 (9);
Хмельницкая - 922 (13);
Черкасская - 771 (16);
Донецкая - 767 (2);
Кировоградская - 674 (0);
Запорожская - 631 (9);
Черниговская - 624 (12);
Николаевская - 494 (7);
Сумская - 346 (5);
Полтавская - 337 (3);
Херсонская - 205 (1);
Луганская - 97 (2).
В статистике не указаны данные с временно оккупированных Крыма и территорий Донбасса.
За все время эпидемии COVID-19 в Украине зафиксировали 55 607 заболевших, 1427 умерших и 28 131 выздоровевших.
- На утро 15 июля в мире зарегистрировали 13 448 500 заболевших и 580 349 умерших. Одолеть недуг смог 7 841 591 пациент.
- Сегодня фармкомпания Moderna сообщила об успешных испытаниях вакцины против коронавируса. На днях привьют 30 000 добровольцев.
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