Коронавирус. В Киеве и во Львовской области больше всего заболевших за сутки

В Украине зарегистрировали более 55 000 заболевших COVID-19. Больше всего заражений коронавирусом зафиксировали во Львовской области и в Киеве

Больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 за прошедшие сутки выявили в Киеве (171 случай) и во Львовской области (147). Ни одного нового пациента не было в Кировоградской области, передает Совет нацбезопасности и обороны.

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За время эпидемии коронавируса в Украине больше всего заболевших зафиксировали во Львовской области (более 7000 случаев) и в Киеве (более 6000). В первом очаге болезни - Черновицкой области – более 5000 случаев. В Ровенской и Закарпатской – более 4000.

Меньше всего диагноз COVID-19 ставили в Луганской и Херсонской областях.

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Динамика эпидемии коронавируса в Киеве и областях:

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Львовская область – 7425 заболевших (171 за сутки);

Киев - 6497 (147);

Черновицкая - 5208 (24);

Ровенская - 4782 (42);

Закарпатская - 4112 (57);

Ивано-Франковская - 3178 (51);

Киевская - 3128 (38);

Волынская - 3117 (37);

Харьковская - 2787 (64);

Одесская - 2314 (58);

Тернопольская - 2292 (16);

Винницкая - 2194 (46);

Житомирская - 1550 (8);

Днепропетровская - 1155 (9);

Хмельницкая - 922 (13);

Черкасская - 771 (16);

Донецкая - 767 (2);

Кировоградская - 674 (0);

Запорожская - 631 (9);

Черниговская - 624 (12);

Николаевская - 494 (7);

Сумская - 346 (5);

Полтавская - 337 (3);

Херсонская - 205 (1);

Луганская - 97 (2).

В статистике не указаны данные с временно оккупированных Крыма и территорий Донбасса.

За все время эпидемии COVID-19 в Украине зафиксировали 55 607 заболевших, 1427 умерших и 28 131 выздоровевших.

На утро 15 июля в мире зарегистрировали 13 448 500 заболевших и 580 349 умерших. Одолеть недуг смог 7 841 591 пациент.

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Карта - СНБО

Марк Сировой

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