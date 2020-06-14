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Карантин. В Минздраве назвали два способа, как сдать пробное ВНО

Карантин. В Минздраве назвали два способа, как сдать пробное ВНО - Фото
Максим Степанов (Фото: пресс-служба Минздрава)
14.06.2020, 18:20

Пробное ВНО не отменили, но оно будет проходить в другой форме из-за роста заболеваемости коронавируса, рассказал глава Минздрава Степанов

Пробное внешнее независимое оценивание школьники смогут пройти онлайн, либо дома, получив задания у инспектора в запланированном месте тестирования. Такое решение принято из-за роста заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19, рассказал сегодня на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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По его словам, любой ребенок сможет пройти пробное тестирование через личный кабинет. Затем он должен отправить соответствующую онлайн-форму на проверку.

"Если нет возможности сделать это через личный кабинет, то ребенок должен прийти в учреждение образования, где планировалось прохождение пробного ВНО. Там его встретит инспектор, который передаст ему тетрадь с формой со всеми заданиями. Он (ученик, - ред.) выполнит эти задания дома и потом пришлет на проверку", - пояснил он.

В Минобразования также заявили, что сейчас совместно с Минфином готовят порядок возврата средств участникам пробного ВНО. Стоимость прохождения одного пробного экзамена составляла от 138 до 150 гривень.

  • За 10 июня коронавирус выявили у 689 человек в Украине, за 11 число появилось 683 новых больных коронавирусом, а за 12 июня - 753. Это рекордные показатели суточной заболеваемости за все время эпидемии.
  • 13 июня сообщалось, что Кабмин запретил проведение пробного внешнего независимого оценивания в учреждениях образования из-за коронавируса. В Минздраве также не исключают перенос ВНО-2020.

Читайте также: ЗНО 2020. Пробне ЗНО скасували, Київ воює з МОН за те, кому можна не іти на тестування. Що далі?

Марк Сировой
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