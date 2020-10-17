Коронавирус. Больше всего новых заболевших в Киеве и Одесской области: динамика эпидемии
17.10.2020, 09:41
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За последние сутки меньше всего заразившихся COVID-19 – в Кировоградской области
За минувшие сутки больше всего инфицированных COVID-19 выявили в Киеве (598), Одесской (506), Харьковской (472) и Днепропетровской (464) областях. Об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны.
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Меньше всего заразившихся коронавирусом за этот период зафиксировали в Кировоградской области (44).
Динамика по регионам:
- Киев – 30 010 заболевших (598 за сутки);
- Харьковская – 27 929 (472);
- Львовская – 24 539 (368);
- Одесская – 18 519 (506);
- Черновицкая – 17 450 (247);
- Тернопольская – 17 160 (244);
- Ивано-Франковская – 16 377 (214);
- Ровенская – 15 646 (248);
- Киевская – 12 439 (232);
- Закарпатская – 11 626 (165);
- Волынская – 10 682 (167);
- Хмельницкая – 10 480 (382);
- Днепропетровская – 10 721 (464);
- Житомирская – 9539 (253);
- Винницкая – 8233 (163);
- Сумская – 8524 (272);
- Донецкая – 6776 (118);
- Черниговская – 6582 (203);
- Черкасская – 6619 (232);
- Запорожская – 6259 (97);
- Полтавская – 5738 (269);
- Николаевская – 5567 (231);
- Херсонская – 2380 (116);
- Луганская – 2334 (105);
- Кировоградская – 1512 (44).
Нет данных с временно оккупированного Россией Крыма и части территорий Донбасса.
- 15 октября в Украине обновили карантинные зоны, восемь облцентров попали в красную зону.
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