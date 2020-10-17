Коронавирус. Больше всего новых заболевших в Киеве и Одесской области: динамика эпидемии

За последние сутки меньше всего заразившихся COVID-19 – в Кировоградской области

За минувшие сутки больше всего инфицированных COVID-19 выявили в Киеве (598), Одесской (506), Харьковской (472) и Днепропетровской (464) областях. Об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны.

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Меньше всего заразившихся коронавирусом за этот период зафиксировали в Кировоградской области (44).

Динамика по регионам:

Киев – 30 010 заболевших (598 за сутки);

Харьковская – 27 929 (472);

Львовская – 24 539 (368);

Одесская – 18 519 (506);

Черновицкая – 17 450 (247);

Тернопольская – 17 160 (244);

Ивано-Франковская – 16 377 (214);

Ровенская – 15 646 (248);

Киевская – 12 439 (232);

Закарпатская – 11 626 (165);

Волынская – 10 682 (167);

Хмельницкая – 10 480 (382);

Днепропетровская – 10 721 (464);

Житомирская – 9539 (253);

Винницкая – 8233 (163);

Сумская – 8524 (272);

Донецкая – 6776 (118);

Черниговская – 6582 (203);

Черкасская – 6619 (232);

Запорожская – 6259 (97);

Полтавская – 5738 (269);

Николаевская – 5567 (231);

Херсонская – 2380 (116);

Луганская – 2334 (105);

Кировоградская – 1512 (44).

Нет данных с временно оккупированного Россией Крыма и части территорий Донбасса.

15 октября в Украине обновили карантинные зоны, восемь облцентров попали в красную зону.

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Владислав Сердюк

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