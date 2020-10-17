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Коронавирус. Больше всего новых заболевших в Киеве и Одесской области: динамика эпидемии

17.10.2020, 09:41
Коронавирус. Больше всего новых заболевших в Киеве и Одесской области: динамика эпидемии - Фото
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За последние сутки меньше всего заразившихся COVID-19 – в Кировоградской области

За минувшие сутки больше всего инфицированных COVID-19 выявили в Киеве (598), Одесской (506), Харьковской (472) и Днепропетровской (464) областях. Об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны.

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Меньше всего заразившихся коронавирусом за этот период зафиксировали в Кировоградской области (44).

Динамика по регионам:

  • Киев – 30 010 заболевших (598 за сутки);
  • Харьковская – 27 929 (472);
  • Львовская – 24 539 (368);
  • Одесская – 18 519 (506);
  • Черновицкая – 17 450 (247);
  • Тернопольская – 17 160 (244);
  • Ивано-Франковская – 16 377 (214);
  • Ровенская – 15 646 (248);
  • Киевская – 12 439 (232);
  • Закарпатская – 11 626 (165);
  • Волынская – 10 682 (167);
  • Хмельницкая – 10 480 (382);
  • Днепропетровская – 10 721 (464);
  • Житомирская – 9539 (253);
  • Винницкая – 8233 (163);
  • Сумская – 8524 (272);
  • Донецкая – 6776 (118);
  • Черниговская – 6582 (203);
  • Черкасская – 6619 (232);
  • Запорожская – 6259 (97);
  • Полтавская – 5738 (269);
  • Николаевская – 5567 (231);
  • Херсонская – 2380 (116);
  • Луганская – 2334 (105);
  • Кировоградская – 1512 (44).

Нет данных с временно оккупированного Россией Крыма и части территорий Донбасса.

  • 15 октября в Украине обновили карантинные зоны, восемь облцентров попали в красную зону.

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Владислав Сердюк
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