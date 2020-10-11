Коронавирус. Больше всего заболевших выявили в Харьковской области и Киеве
На первом месте по выявленным новым случаям заражения COVID-19 за последние сутки находится Харьковская область
За минувшие сутки больше всего инфицированных коронавирусом выявили в Харьковской области (593) и Киеве (502). Об этом сообщает сайт Совета нацбезопасности и обороны.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Меньше всего инфицированных зафиксировали за этот период в Кировоградской области (16).
Динамика заболеваемости в Киеве и областях:
Киев – 27 497 заболевших (502 за сутки);
Харьковская – 24 445 (593);
Львовская – 22 588 (202);
Черновицкая – 16 319 (182);
Одесская – 16 605 (160);
Тернопольская – 15 798 (208);
Ивано-Франковская – 15 197 (197);
Ровенская – 14 493 (234);
Закарпатская – 10 850 (89);
Киевская – 11 096 (204);
Волынская – 9645 (118);
Днепропетровская – 8781 (201);
Винницкая – 7569 (103);
Хмельницкая – 8792 (328);
Житомирская – 8326 (302);
Сумская – 6862 (209);
Черниговская – 5518 (93);
Черкасская – 5598 (119);
Запорожская – 5461 (115);
Донецкая – 5649 (50);
Николаевская – 4546 (152);
Полтавская – 4377 (171);
Херсонская – 1892 (86);
Луганская – 1826 (114);
Кировоградская – 1304 (16).
Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.
- С 12 октября в Украине начнет действовать новое эпидемическое зонирование.
- Жесткий карантин вернут, если заполненность больниц "ковидниками" приблизится к 100%.
Комментарии