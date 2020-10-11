Коронавирус. Больше всего заболевших выявили в Харьковской области и Киеве

На первом месте по выявленным новым случаям заражения COVID-19 за последние сутки находится Харьковская область

За минувшие сутки больше всего инфицированных коронавирусом выявили в Харьковской области (593) и Киеве (502). Об этом сообщает сайт Совета нацбезопасности и обороны.

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Меньше всего инфицированных зафиксировали за этот период в Кировоградской области (16).

Динамика заболеваемости в Киеве и областях:

Киев – 27 497 заболевших (502 за сутки);

Харьковская – 24 445 (593);

Львовская – 22 588 (202);

Черновицкая – 16 319 (182);

Одесская – 16 605 (160);

Тернопольская – 15 798 (208);

Ивано-Франковская – 15 197 (197);

Ровенская – 14 493 (234);

Закарпатская – 10 850 (89);

Киевская – 11 096 (204);

Волынская – 9645 (118);

Днепропетровская – 8781 (201);

Винницкая – 7569 (103);

Хмельницкая – 8792 (328);

Житомирская – 8326 (302);

Сумская – 6862 (209);

Черниговская – 5518 (93);

Черкасская – 5598 (119);

Запорожская – 5461 (115);

Донецкая – 5649 (50);

Николаевская – 4546 (152);

Полтавская – 4377 (171);

Херсонская – 1892 (86);

Луганская – 1826 (114);

Кировоградская – 1304 (16).

Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.

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Владислав Сердюк

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