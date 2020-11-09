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Коронавирус. Больше всего заболевших за сутки выявили в Киеве и четырех областях

09.11.2020, 08:35
Коронавирус. Больше всего заболевших за сутки выявили в Киеве и четырех областях - Фото
Иллюстративное фото: Zoltan Balogh/ЕРА

По данным Минздрава, меньше всего инфицированных COVID-19 за сутки – в двух областях Украины: Кировоградской и Луганской

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (748), Харьковской (717), Запорожской (683), Житомирской (636) и Киевской (590) областях. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

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Меньше всего инфицированных за этот период – в Кировоградской (50) и Луганская областях случаев (89); 

Динамика заболевания по областям:

  • Киев – всего 44920 случаев (за сутки 748);
  • Винницкая область – 12 566 (146);
  • Волынская область – 16 436 (331);
  • Днепропетровская область – 17 965 (217);
  • Донецкая область – 14 190 (283);
  • Житомирская область – 18 970 (636);
  • Закарпатская область – 17 192 (260);
  • Запорожская область – 14 105 (683);
  • Ивано-Франковская область – 24 494 (428);
  • Киевская область – 20 410 (590);
  • Кировоградская область – 3142 (50);
  • Луганская область – 4539 (89);
  • Львовская область – 33 754 (471);
  • Николаевская область – 10 559 (319);
  • Одесская область – 28 728 (463);
  • Полтавская область – 12 204  (260);
  • Ровенская область – 22 140 (370);
  • Сумская область – 14 863 (377);
  • Тернопольская область – 22 216 (176);
  • Харьковская область – 43 930 (717);
  • Херсонская область – 5558 (117);
  • Хмельницкая область – 19 839 (346);
  • Черкасская область – 10 723 (105);
  • Черновицкая область – 25 411 (395);
  • Черниговская область – 10 164 (110).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

В Украине за 8 ноября выявили 8867 заболевших/инфицированных коронавирусной болезнью COVID-19.

  • 6 ноября в Украине выявили рекордное количество больных коронавирусом – 10 746.
  • С 9 ноября в Украине вступили в силу новые зоны карантина, введенные в связи с эпидемией коронавируса. В красную зону, где наибольший риск распространения COVID-19, включены 12 областных центров.

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Арина Толина
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