Коронавирус. Бустерную дозу вакцины смогут получить люди от 60 лет – Кузин

Бустерную дозу вакцины против коронавируса смогут получить люди от 60 лет. Об этом сообщил главный санврач Игорь Кузин в интервью Суспильне.

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По словам Кузина, применение бустерной дозы вакцины против COVID-19 для людей старше 60 лет поддержала национальная техническая группа экспертов на заседании, которое состоялось на прошлой неделе.

Как отметил главный санврач, эксперты рекомендовали проведение бустерной дозы для пожилых людей, 60+ лет, через шесть месяцев после завершения базового курса прививки.

"Поэтому, скорее всего, мы также это решение будем вводить в действие соответствующим приказом Минздрава", – сказал Кузин.

Он напомнил, что Минздрав уже разрешил применять бустерную дозу для медиков – по состоянию на 29 декабря ее получили уже около 3000 человек.

"Если мы посмотрим на эффективность против омикрона обычного вакцинного комплекса, то, по последним научным исследованиям, примерно на 30% снижается эффективность вакцины против тяжелого течения короновирусной болезни, от риска заболеть или от риска умереть", – подчеркнул главный санврач и добавил, что бустерная доза позволяет восстановить уровень защиты.

Он также сообщил, что на национальных и областных складах остается около 11 миллионов доз вакцин, а на 2022 год есть гарантированные поступления в размере 25 млн доз вакцин Pfizer/Biontech, 6,5 млн — CoronaVac.

26 декабря Кузин говорил, что в Минздраве планируют ревакцинацию украинцев против коронавируса двумя дозами через год после получения ими первых прививок от COVID-19.

Сейчас в Украине дополнительную дозу вакцины могут получить люди с ослабленным иммунитетом.

Также третью (бустерную) дозу могут получить медики и работники интернатов.

Украина сможет ревакцинировать 70% взрослого населения в 2022 году, считает Кузин.

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Наталия Медведева

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