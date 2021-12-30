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Коронавирус. Бустерную дозу вакцины смогут получить люди от 60 лет – Кузин

Цей матеріал також доступний українською
30.12.2021, 16:49
Коронавирус. Бустерную дозу вакцины смогут получить люди от 60 лет – Кузин - Фото
Игорь Кузин (скриншот из видео Радио Свобода)

Бустерную дозу вакцины против коронавируса смогут получить люди от 60 лет. Об этом сообщил главный санврач Игорь Кузин в интервью Суспильне.

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По словам Кузина, применение бустерной дозы вакцины против COVID-19 для людей старше 60 лет поддержала национальная техническая группа экспертов на заседании, которое состоялось на прошлой неделе.

Как отметил главный санврач, эксперты рекомендовали проведение бустерной дозы для пожилых людей, 60+ лет, через шесть месяцев после завершения базового курса прививки. 

"Поэтому, скорее всего, мы также это решение будем вводить в действие соответствующим приказом Минздрава", – сказал Кузин.

Он напомнил, что Минздрав уже разрешил применять бустерную дозу для медиков – по состоянию на 29 декабря ее получили уже около 3000 человек.

"Если мы посмотрим на эффективность против омикрона обычного вакцинного комплекса, то, по последним научным исследованиям, примерно на 30% снижается эффективность вакцины против тяжелого течения короновирусной болезни, от риска заболеть или от риска умереть", – подчеркнул главный санврач и добавил, что бустерная доза позволяет восстановить уровень защиты.

Он также сообщил, что на национальных и областных складах остается около 11 миллионов доз вакцин, а на 2022 год есть гарантированные поступления в размере 25 млн доз вакцин Pfizer/Biontech, 6,5 млн — CoronaVac.

Читайте также: В Минздраве объяснили разницу между бустерной и дополнительной дозами вакцины от COVID-19

Наталия Медведева
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вакцинация коронавирус Игорь Кузин бустерная доза
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