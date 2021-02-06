Коронавирус. Число заболевших к выходным снизилось, в лидерах области западной Украины

Вчера, 5 февраля, в Украине выявили 4310 новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 4923), было сделано 41 410 тестов на COVID-19 (43 137). Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

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Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали в Ивано-Франковской (498), Днепропетровской (306), Киевской (295), Львовской (286) и Черновицкой (258) областях.

За сутки умерли 129 больных (днем ранее 158), выздоровели – 7158 (8185), были госпитализированы – 1884 (1885).

Основным методом ПЦР сделали 25 590 тестов (25 667), выявляющим и переболевших методом ИФА – 15 820 (17 470).

С начала эпидемии коронавируса в Украине зарегистрировали 1 241 479 заболевших: 23 516 человек умерли, 1 070 749 – выздоровели.

Динамика заболеваемости COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 212 случаев за сутки (днем ранее – 321);

Винницкая область – 247 (271);

Волынская – 99 (127);

Днепропетровская – 306 (287);

Донецкая – 125 (146);

Житомирская – 124 (162);

Закарпатская – 221 (209);

Запорожская – 227 (334);

Ивано-Франковская – 498 (433);

Киевская – 295 (272);

Кировоградская – 43 (25);

Луганская – 54 (39);

Львовская – 286 (406);

Николаевская – 82 (160);

Одесская – 176 (157);

Полтавская – 111 (173);

Ровенская – 111 (163);

Сумская – 97 (81);

Тернопольская – 120 (174);

Харьковская – 225 (190);

Херсонская – 67 (47);

Хмельницкая – 132 (231);

Черкасская – 111 (144);

Черновицкая – 258 (270);

Черниговская – 83 (101).

Нет данных с временно оккупированного Крыма, частей Донецкой и Луганской областей.

25 января 2021 года в Украине закончился "жесткий" карантин: вся страна оказалась в оранжевой зоне.

1 февраля премьер Денис Шмыгаль заявил, что в некоторых регионах ограничения можно будет ослабить.

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Дарья Мостовая

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