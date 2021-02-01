Шмыгаль: В некоторых регионах можно ослабить карантин

В Украине на фоне снижения заболеваемости коронавирусом возможно возвращение к адаптивному карантину: в некоторых регионах ограничения можно ослабить. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба Офиса президента.

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"Анализ показывает, что есть регионы, в которых возможно большее ослабление карантинных мероприятий – до уровня, который соответствовал желтой и зеленой зоне (сейчас по всей Украине действуют ограничения оранжевой зоны, – ред.)", – сказал он.

Шмыгаль не стал называть конкретные области, но сказал, что рассматривается возможность перехода к адаптивному карантину, Кабмин намерен более детально изучить этот вопрос и принять соответствующее решение.

Премьер отметил, что в Украине сейчас меньше 200 000 болеющих (впервые за продолжительное время), снижаются показатель летальность и число новых случаев COVID-19. В то же время за прошедшую неделю возросло число госпитализаций до 12 147 человек (11 630 – на позапрошлой неделе), признал Шмыгаль.

По его словам, также вырос объем тестирования методом ИФА (выявляет болеющих и уже переболевших) и экспресс-тестами (34 000 тестов на прошлой неделе против 20 000 на позапрошлой).

При этом Шмыгаль говорит, что люди меньше обращаются к врачам и меньше делают ПЦР-тестов. По его словам, обращаются к медикам и госпитализируются лишь при ухудшении состояния и тяжелой болезни.

С 8 по 24 января в Украине действовал "жесткий карантин", который был анонсирован еще в декабре 2020-го. Шмыгаль положительно оценил эффект этих ограничений.

С 25 января карантин ослаблен: по всей Украине действуют ограничения оранжевой зоны.

В то же время в некоторых странах Европы подход к карантину иной. Например, в Германии локдаун продлен до 14 февраля, а в Португалии ограничили выезд за границу.

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Марк Сировой

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