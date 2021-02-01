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COVID. В Украине – наименьшее с августа число новых заболевших, тестирование сократилось

01.02.2021, 08:28
COVID. В Украине – наименьшее с августа число новых заболевших, тестирование сократилось - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Вчера, 31 января, в Украине зафиксировали 2030 заболевших коронавирусом (днем ранее – 3177), было сделано 21 825 тестов на COVID-19 (19 059), написал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов. По данным СНБО, это наименьшее число выявленных заболевших с 27 августа, когда сообщалось о 1974 случаях за сутки.

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Больше всего новых заболевших COVID-19 выявили в Ивано-Франковской области (297), Киеве (160), Николаевской (152), Львовской (146) и Закарпатской (127) областях.

За сутки умер 61 больной COVID-19 (днем ранее – 79), выздоровел 5131 человек (4126), были госпитализированы 1103 пациента (1960).

Основным методом ПЦР сделали 9873 теста (15 042). Еще 2952 исследования провели методом ИФА (4017), который выявляет и переболевших.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрировали 1 221 485 заболевших: 22 768 человек умерли, 1 023 915 пациентов выздоровели.

Динамика эпидемии COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 160 заболевших за стуки (днем ранее – 215);
Винницкая – 79 (123);
Волынская – 59 (71);
Днепропетровская – 76 (71);
Донецкая – 62 (176);
Житомирская – 102 (205);
Закарпатская – 127 (217);
Запорожская – 87 (56);
Ивано-Франковская – 297 (337);
Киевская – 100 (193);
Кировоградская – 3 (24);
Луганская – 20 (25);
Львовская – 146 (145);
Николаевская – 152 (146);
Одесская – 71 (170);
Полтавская – 56 (48);
Ровенская – 27 (78);
Сумская – 61 (121);
Тернопольская – 85 (110);
Харьковская – 36 (192);
Херсонская – 20 (54);
Хмельницкая – 3 (7);
Черкасская – 40 (59);
Черновицкая – 124 (118);
Черниговская – 37 (98).

Нет данных с временно оккупированного Крыма и части территорий Донбасса.

Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области

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