UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Коронавирус. Число заболевших за сутки превысило 9000. Лидирует Харьковская область

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2021, 08:18
Коронавирус. Число заболевших за сутки превысило 9000. Лидирует Харьковская область - Фото
Иллюстративное фото: Lex Van Lieshout/ЕРА

Вчера, 23 сентября, в Украине выявили 9058 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 7866), выздоровели 2415 пациентов (днем ранее – 2305). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Среди заболевших – 849 детей и 137 медиков. Госпитализированы 2060 человек (сутками ранее – 2070), 140 пациентов умерли (сутками ранее – 123).

Официально за 23 сентября сделан 82 181 тест на коронавирус (84 935 сутками ранее).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 379 483 заболевших COVID-19, 2 240 388 пациентов выздоровели, 55 424 человека умерли. Проведено более 12,6 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки в Харьковской, Днепропетровской, Львовской, Одесской и Донецкой областях:

Харьковская область – 948 заболевших за сутки;
Днепропетровская – 889;
Львовская – 715;
Одесская – 622;
Донецкая – 602;
Киев – 465;
Запорожская – 431;
Киевская – 409;
Черновицкая – 406;
Хмельницкая – 343;
Херсонская – 330;
Черкасская – 310;
Тернопольская – 301;
Сумская – 297;
Луганская – 291;
Ровенская – 259;
Житомирская – 223;
Черниговская – 217;
Николаевская – 205;
Ивано-Франковская – 200;
Волынская – 184;
Полтавская – 153;
Винницкая – 147;
Закарпатская – 73;
Кировоградская – 38.

Читайте также: Школы могут закрываться на карантин, даже если вакцинированы учителя – Ляшко

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
коронавирус COVID-19
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 