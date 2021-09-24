Коронавирус. Число заболевших за сутки превысило 9000. Лидирует Харьковская область
Вчера, 23 сентября, в Украине выявили 9058 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 7866), выздоровели 2415 пациентов (днем ранее – 2305). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Среди заболевших – 849 детей и 137 медиков. Госпитализированы 2060 человек (сутками ранее – 2070), 140 пациентов умерли (сутками ранее – 123).
Официально за 23 сентября сделан 82 181 тест на коронавирус (84 935 сутками ранее).
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 379 483 заболевших COVID-19, 2 240 388 пациентов выздоровели, 55 424 человека умерли. Проведено более 12,6 млн ПЦР-тестов.
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки в Харьковской, Днепропетровской, Львовской, Одесской и Донецкой областях:
Харьковская область – 948 заболевших за сутки;
Днепропетровская – 889;
Львовская – 715;
Одесская – 622;
Донецкая – 602;
Киев – 465;
Запорожская – 431;
Киевская – 409;
Черновицкая – 406;
Хмельницкая – 343;
Херсонская – 330;
Черкасская – 310;
Тернопольская – 301;
Сумская – 297;
Луганская – 291;
Ровенская – 259;
Житомирская – 223;
Черниговская – 217;
Николаевская – 205;
Ивано-Франковская – 200;
Волынская – 184;
Полтавская – 153;
Винницкая – 147;
Закарпатская – 73;
Кировоградская – 38.
- Вчера по всей Украине вступил в силу карантин желтой зоны. Большинство ограничений не распространяются на вакцинированных от коронавируса хотя бы одной дозой, переболевших и тех, кто недавно сделал тест.
- Министр здравоохранения Виктор Ляшко предложил обязательную вакцинацию от COVID-19 для учителей и чиновников.
- По данным опроса Деминициатив, 56,5% украинцев не планируют вакцинироваться от коронавируса.
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