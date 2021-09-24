Коронавирус. Число заболевших за сутки превысило 9000. Лидирует Харьковская область

Вчера, 23 сентября, в Украине выявили 9058 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 7866), выздоровели 2415 пациентов (днем ранее – 2305). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших – 849 детей и 137 медиков. Госпитализированы 2060 человек (сутками ранее – 2070), 140 пациентов умерли (сутками ранее – 123).

Официально за 23 сентября сделан 82 181 тест на коронавирус (84 935 сутками ранее).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 379 483 заболевших COVID-19, 2 240 388 пациентов выздоровели, 55 424 человека умерли. Проведено более 12,6 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки в Харьковской, Днепропетровской, Львовской, Одесской и Донецкой областях:

Харьковская область – 948 заболевших за сутки;

Днепропетровская – 889;

Львовская – 715;

Одесская – 622;

Донецкая – 602;

Киев – 465;

Запорожская – 431;

Киевская – 409;

Черновицкая – 406;

Хмельницкая – 343;

Херсонская – 330;

Черкасская – 310;

Тернопольская – 301;

Сумская – 297;

Луганская – 291;

Ровенская – 259;

Житомирская – 223;

Черниговская – 217;

Николаевская – 205;

Ивано-Франковская – 200;

Волынская – 184;

Полтавская – 153;

Винницкая – 147;

Закарпатская – 73;

Кировоградская – 38.

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Денис Юдин

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