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Коронавирус. Десять регионов Украины не готовы к ослаблению карантина

Коронавирус. Десять регионов Украины не готовы к ослаблению карантина - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА
12.06.2020, 13:36

Самый высокий показатель заболеваемости за последнюю неделю сохраняется в Черновицкой области

Киев и девять областей не соответствуют критериям Министерства здравоохранения для ослабления карантина, сообщает пресс-служба МОЗ.

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Инцидентность (количество заболевших COVID-19 за семь дней на 100 000 человек) превышает установленный Минздравом уровень (12) в Киеве, а также в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Киевской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях.

За сутки ситуация ухудшилась в Киеве, Винницкой, Волынской, Закарпатской, Львовской и Тернопольской областях.

Во всех регионах делают достаточное для ослабления карантина количество тестов на коронавирус (не менее 12 на 100 000 человек), заполненность принимающих пациентов с COVID-19 больниц ниже 50%.

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Инфографика - МОЗ

Денис Юдин
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