Коронавирус. Девять областей не готовы к ослаблению карантина - данные Минздрава
Высокая недельная динамика заболеваемости COVID-19 наблюдается в Донецкой области, в Закарпатской больницы заполнены на 64%
В девяти областях Украины не выполнены критерии для ослабления карантина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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На 8 июля одному или нескольким критериям не соответствуют Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская, Тернопольская и Харьковская области.
В Закарпатской области загруженность больниц, принимающих пациентов с COVID-19, составила 63,86%.
Высокая недельная динамика заболеваемости наблюдается в Донецкой области - 174,87%.
Сводная информация по регионам:
Готовность регионов к смягчению ограничительных мер оценивается по четырем показателям:
- загруженность больниц, принимающих пациентов с COIVD-19;
- количество проводимых в регионе ПЦР и ИФА-тестов на коронавирус;
- процент выявленных случаев заболевания среди проведенных исследований;
- динамика недельной заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей.
- Девять областей Украины не готовы к ослаблению карантина.
- Почти 300 человек заразились COVID-19 в психоневрологическом интернате Славянска.
- За сутки в Украине коронавирус подтвердили у 807 человек.
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