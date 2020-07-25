Коронавирус. Девять областей не готовы к смягчению карантина - таблица

В Закарпатской области превышена допустимая загруженность больниц, принимающих пациентов с COVID-19

Девять областей Украины не готовы к ослаблению карантина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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На 25 июля не соответствуют одному или нескольким критериям Минздрава для смягчения карантина Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области.

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В Закарпатской области превышена допустимая загруженность больниц (64,23%), принимающих пациентов с COVID-19.

Высокая недельная динамика заболеваемости коронавирусной инфекцией по сравнению с предыдущей неделей - в Тернопольской и Житомирской областях - 88,9% и 51,84%.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 1106 новых случаев заболевания коронавирусом

Сегодня в Киеве Свято-Феодосиевский мужской монастырь закрыли на карантин , поскольку выявили COVID -19.

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Денис Юдин

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