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Коронавирус. Девять областей Украины не готовы к ослаблению карантина

28.07.2020, 15:05
Коронавирус. Девять областей Украины не готовы к ослаблению карантина - Фото
Иллюстративное фото: скриншот из видео ICTV

Высокая недельная динамика заболеваемости COVID-19 сохраняется в Тернопольской и Житомирской областях

Девять областей Украины не готовы к ослаблению карантина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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На 28 июля не соответствуют одному или нескольким критериям Минздрава для смягчения карантина Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области.

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Готовность областей к смягчению карантина (Инфографика - МОЗ)

В Закарпатской области превышена допустимая загруженность больниц (50%), принимающих пациентов с COVID-19, она составила 66,32%.

Высокая недельная динамика заболеваемости коронавирусной инфекцией по сравнению с предыдущей неделей сохраняется в Житомирской и Тернопольской областях - 61,81% и 85,31%.

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Денис Юдин
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