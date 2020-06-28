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Коронавирус. Динамика эпидемии COVID-19 по регионам Украины

Коронавирус. Динамика эпидемии COVID-19 по регионам Украины - Фото
Иллюстрация: скриншот из видео Думская, 1/Youtube
28.06.2020, 09:19

В Днепропетровской и Херсонской областях новых заболевших COIVD-19 нет

За сутки больше всего заболевших коронавирусом в Украине - во Львовской, Ровенской и Закарпатской областях. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Центра общественного здоровья.

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Во Львовской области за сутки подтверждено 173 новых случая коронавируса, в Ровенской области - 93, в Закарпатской - 86.

В Днепропетровской и Херсонской областях новых заболевших нет.

Во Львовской области число заболевших COVID-19 с начала эпидемии превышает 5000 человек, в Киеве и Черновицкой области - более 4500 заболевших, в Ровенской области более 3500 заболевших.

Данные о заболевших по регионам:

Львовская - 5177 заболевших (173 за сутки);

Киев - 4935 (69);

Черновицкая - 4686 (55);

Ровенская - 3568 (93);

Закарпатская - 2726 (86);

Киевская - 2506 (37);

Ивано-Франковская - 2300 (47);

Волынская - 2228 (67);

Харьковская - 2082 (36);

Тернопольская - 1893 (17);

Винницкая - 1833 (22);

Одесская - 1601 (34);

Житомирская - 1396 (25);

Днепропетровская - 1087 (0);

Хмельницкая - 791 (14);

Кировоградская - 646 (4);

Черкасская - 642 (7);

Запорожская - 568 (3);

Черниговская - 526 (7);

Донецкая - 479 (64);

Николаевская - 436 (44);

Полтавская - 310 (1);

Сумская - 295 (8);

Херсонская - 191 (0);

Луганская - 80 (4).

Данные с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма отсутствуют.

  • В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.
  • Число заболевших коронавирусом в мире превысило 10 млн человек, число умерших от болезни - 500 000.
  • За прошедшие сутки в Украине выявили 917 новых заболевших.

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Денис Юдин
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