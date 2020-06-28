Коронавирус. Динамика эпидемии COVID-19 по регионам Украины

За сутки больше всего заболевших коронавирусом в Украине - во Львовской, Ровенской и Закарпатской областях. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Центра общественного здоровья.
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Во Львовской области за сутки подтверждено 173 новых случая коронавируса, в Ровенской области - 93, в Закарпатской - 86.
В Днепропетровской и Херсонской областях новых заболевших нет.
Во Львовской области число заболевших COVID-19 с начала эпидемии превышает 5000 человек, в Киеве и Черновицкой области - более 4500 заболевших, в Ровенской области более 3500 заболевших.
Данные о заболевших по регионам:
Львовская - 5177 заболевших (173 за сутки);
Киев - 4935 (69);
Черновицкая - 4686 (55);
Ровенская - 3568 (93);
Закарпатская - 2726 (86);
Киевская - 2506 (37);
Ивано-Франковская - 2300 (47);
Волынская - 2228 (67);
Харьковская - 2082 (36);
Тернопольская - 1893 (17);
Винницкая - 1833 (22);
Одесская - 1601 (34);
Житомирская - 1396 (25);
Днепропетровская - 1087 (0);
Хмельницкая - 791 (14);
Кировоградская - 646 (4);
Черкасская - 642 (7);
Запорожская - 568 (3);
Черниговская - 526 (7);
Донецкая - 479 (64);
Николаевская - 436 (44);
Полтавская - 310 (1);
Сумская - 295 (8);
Херсонская - 191 (0);
Луганская - 80 (4).
Данные с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма отсутствуют.
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