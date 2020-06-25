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Коронавирус. Динамика эпидемии COVID-19 по регионам Украины - карта

Коронавирус. Динамика эпидемии COVID-19 по регионам Украины - карта - Фото
Иллюстрация: скриншот из видео Думская, 1/Youtube
25.06.2020, 09:03

В Луганской и Херсонской областях новых заболевших COIVD-19 нет

За сутки больше всего заболевших коронавирусом в Украине - во Львовской, Одесской, Закарпатской, Ровенской областях и в Киеве. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Центра общественного здоровья.

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Во Львовской области четвертый день подряд число новых заболевших - от 200 человек и более, за прошедшие сутки - 204. В Одесской области резко выросла суточная заболеваемость - выявлено 95 новых случаев COVID-19, сутками ранее - 37. В Киеве и Закарпатской области - 85 новых заболевших, в Ровенской области - 84.

В Луганской и Херсонской областях новых заболевших нет.

В трех регионах: Киеве, Черновицкой и Львовской областях - число заболевших превышает 4000, в Ровенской области более 3000 заболевших.

Данные о заболевших по регионам (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Заразившиеся коронавирусом по областям (Фото - ЦОЗ)

Львовская - 4627 заболевших (204 за сутки);

Одесская - 1465 (95);

Закарпатская - 2454 (85);

Киев - 4613 (85);

Ровенская - 3248 (84);

Волынская - 2024 (69);

Харьковская - 1947 (56);

Черновицкая - 4531 (53);

Ивано-Франковская - 2171 (47);

Киевская - 2373 (41);

Житомирская - 1337 (33);

Винницкая - 1753 (30);

Тернопольская - 1815 (29);

Донецкая - 399 (23);

Хмельницкая - 645 (18);

Черниговская - 506 (12);

Днепропетровская - 1069 (9);

Николаевская - 377 (9);

Сумская - 277 (5);

Запорожская - 561 (2);

Кировоградская - 636 (2);

Черкасская - 616 (2);

Полтавская - 301 (1);

Луганская - 75 (0);

Херсонская - 188 (0).

Данные с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма отсутствуют.

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Денис Юдин
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