Коронавирус. Динамика эпидемии COVID-19 по регионам Украины - карта

За сутки больше всего заболевших коронавирусом в Украине - во Львовской, Одесской, Закарпатской, Ровенской областях и в Киеве. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Центра общественного здоровья.
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Во Львовской области четвертый день подряд число новых заболевших - от 200 человек и более, за прошедшие сутки - 204. В Одесской области резко выросла суточная заболеваемость - выявлено 95 новых случаев COVID-19, сутками ранее - 37. В Киеве и Закарпатской области - 85 новых заболевших, в Ровенской области - 84.
В Луганской и Херсонской областях новых заболевших нет.
В трех регионах: Киеве, Черновицкой и Львовской областях - число заболевших превышает 4000, в Ровенской области более 3000 заболевших.
Данные о заболевших по регионам (нажмите на карту, чтобы увеличить):
Львовская - 4627 заболевших (204 за сутки);
Одесская - 1465 (95);
Закарпатская - 2454 (85);
Киев - 4613 (85);
Ровенская - 3248 (84);
Волынская - 2024 (69);
Харьковская - 1947 (56);
Черновицкая - 4531 (53);
Ивано-Франковская - 2171 (47);
Киевская - 2373 (41);
Житомирская - 1337 (33);
Винницкая - 1753 (30);
Тернопольская - 1815 (29);
Донецкая - 399 (23);
Хмельницкая - 645 (18);
Черниговская - 506 (12);
Днепропетровская - 1069 (9);
Николаевская - 377 (9);
Сумская - 277 (5);
Запорожская - 561 (2);
Кировоградская - 636 (2);
Черкасская - 616 (2);
Полтавская - 301 (1);
Луганская - 75 (0);
Херсонская - 188 (0).
Данные с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма отсутствуют.
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