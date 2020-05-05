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Коронавирус. Динамика эпидемии в Украине по областям – карта

Коронавирус. Динамика эпидемии в Украине по областям – карта - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета
05.05.2020, 09:47

Больше всего заболевших COVID-19 в Черновицкой области и Киеве, меньше всего - в Луганской и Черниговской областях

За сутки больше всего заболевших COVID-19 выявлено в Черновицкой области и Киеве. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Министерства здравоохранения.

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Число заболевших COVID-19 превышает 1000 в трех регионах: Черновицкой области (1948), Киеве (1583) и Ивано-Франковской области (1015).

Больше всего заболевших за сутки выявлено также в Черновицкой области (61) и Киеве (48), а также в Одесской области (42). В Кировоградской, Сумской и Черниговской областях ни одного нового случая COVID-19.

Заразившиеся коронавирусом по областям (Фото - ЦОЗ)

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Данные по областям:

Черновицкая - 1948 случаев (61 новый);

Киев - 1583 (48);

Ивано-Франковская - 1015 (31);

Тернопольская - 923 (27);

Киевская - 866 (13);

Ровенская - 779 (29);

Закарпатская - 546 (15);

Львовская - 514 (8);
Днепропетровская - 478 (18);

Одесская - 469 (42);

Винницкая - 454 (18);

Житомирская - 448 (18);

Кировоградская - 401 (0);

Харьковская - 377 (16);

Волынская - 343 (3);

Черкасская - 314 (2);

Запорожская - 287 (2);

Полтавская - 231 (4);

Николаевская - 163 (2);

Херсонская - 142 (3);

Хмельницкая - 119 (3);

Сумская - 112 (0);

Донецкая - 83 (2);

Черниговская - 64 (0);

Луганская - 38 (1).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

  • Вчера Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, но с 11 мая ряд ограничений отменят.
  • На утро 5 мая в мире подтвержден 3 646 201 случай заражения коронавирусом, 1 200 170 пациентов выздоровели, 252 241 человек умер.

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Денис Юдин
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