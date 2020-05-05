Коронавирус. Динамика эпидемии в Украине по областям – карта

За сутки больше всего заболевших COVID-19 выявлено в Черновицкой области и Киеве. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Министерства здравоохранения.
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Число заболевших COVID-19 превышает 1000 в трех регионах: Черновицкой области (1948), Киеве (1583) и Ивано-Франковской области (1015).
Больше всего заболевших за сутки выявлено также в Черновицкой области (61) и Киеве (48), а также в Одесской области (42). В Кировоградской, Сумской и Черниговской областях ни одного нового случая COVID-19.
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Данные по областям:
Черновицкая - 1948 случаев (61 новый);
Киев - 1583 (48);
Ивано-Франковская - 1015 (31);
Тернопольская - 923 (27);
Киевская - 866 (13);
Ровенская - 779 (29);
Закарпатская - 546 (15);
Львовская - 514 (8);
Днепропетровская - 478 (18);
Одесская - 469 (42);
Винницкая - 454 (18);
Житомирская - 448 (18);
Кировоградская - 401 (0);
Харьковская - 377 (16);
Волынская - 343 (3);
Черкасская - 314 (2);
Запорожская - 287 (2);
Полтавская - 231 (4);
Николаевская - 163 (2);
Херсонская - 142 (3);
Хмельницкая - 119 (3);
Сумская - 112 (0);
Донецкая - 83 (2);
Черниговская - 64 (0);
Луганская - 38 (1).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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