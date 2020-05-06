Коронавирус. Динамика эпидемии в Украине по областям – карта

Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета

За сутки больше всего заболевших COVID-19 выявлено в Днепропетровской области и Киеве. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Министерства здравоохранения.

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Число заболевших COVID-19 превышает 1000 в трех регионах: Черновицкой области (1985), Киеве (1651) и Ивано-Франковской области (1037).

Больше всего заболевших за сутки выявлено в Днепропетровской области - 90, и в Киеве - 68. В Черкасской области за сутки не выявлено ни одного нового случая COVID-19.

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Данные по областям:

Черновицкая - 1985 (37);

Киев - 1651 (68);

Ивано-Франковская - 1037 (22);

Тернопольская - 935 (12);

Киевская - 891 (25);

Ровенская - 787 (8);

Закарпатская - 572 (26);

Днепропетровская - 568 (90);

Львовская - 553 (39);

Одесская - 505 (36);

Винницкая - 472 (18);

Житомирская - 456 (8);

Харьковская - 403 (26);

Кировоградская - 402 (1);

Волынская - 359 (16);

Черкасская - 314 (0);

Запорожская - 298 (11);

Полтавская - 232 (1);

Николаевская - 165 (2);

Херсонская - 143 (1);

Хмельницкая - 134 (15);

Сумская - 130 (18);

Донецкая - 85 (2);

Черниговская - 65 (1);

Луганская - 42 (4).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

4 мая Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, но с 11 мая ряд ограничений отменят.

Всего в мире на утро 6 мая выявлено 3 724 518 подтвержденных случаев COVID-19, 258 027 человек умерло, 1 240 705 выздоровело.

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