Коронавирус. Динамика эпидемии в Украине по областям – карта

За сутки больше всего заболевших COVID-19 выявлено в Днепропетровской области и Киеве. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Министерства здравоохранения.
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Число заболевших COVID-19 превышает 1000 в трех регионах: Черновицкой области (1985), Киеве (1651) и Ивано-Франковской области (1037).
Больше всего заболевших за сутки выявлено в Днепропетровской области - 90, и в Киеве - 68. В Черкасской области за сутки не выявлено ни одного нового случая COVID-19.
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Данные по областям:
Черновицкая - 1985 (37);
Киев - 1651 (68);
Ивано-Франковская - 1037 (22);
Тернопольская - 935 (12);
Киевская - 891 (25);
Ровенская - 787 (8);
Закарпатская - 572 (26);
Днепропетровская - 568 (90);
Львовская - 553 (39);
Одесская - 505 (36);
Винницкая - 472 (18);
Житомирская - 456 (8);
Харьковская - 403 (26);
Кировоградская - 402 (1);
Волынская - 359 (16);
Черкасская - 314 (0);
Запорожская - 298 (11);
Полтавская - 232 (1);
Николаевская - 165 (2);
Херсонская - 143 (1);
Хмельницкая - 134 (15);
Сумская - 130 (18);
Донецкая - 85 (2);
Черниговская - 65 (1);
Луганская - 42 (4).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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