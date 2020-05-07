Коронавирус. Динамика эпидемии в Украине по областям – карта

Иллюстративное фото: пресс-служба Полтавской ОГА

За сутки больше всего заболевших COVID-19 выявлено в Черновицкой, Одесской и Днепропетровской областях. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Министерства здравоохранения.

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Число заболевших COVID-19 превышает 1000 в трех регионах: Черновицкой области (2048), Киеве (1675) и Ивано-Франковской области (1055).

Больше всего заболевших за сутки выявлено в Черновицкой (63), Одесской (63) и Днепропетровской (56) областях, в Луганской области новых случаев COVID-19 нет.

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Данные по областям:

Черновицкая - 2048 случаев (63 новых);

Киев - 1675 (24);

Ивано-Франковская - 1055 (18);

Тернопольская - 951 (16);

Киевская - 916 (25);

Ровенская - 817 (30);

Днепропетровская - 624 (56);

Закарпатская - 600 (28);

Львовская - 595 (42);

Одесская - 568 (63);

Винницкая - 485 (13);

Житомирская - 468 (12);

Харьковская - 448 (45);

Кировоградская - 403 (1);

Волынская - 393 (34);

Черкасская - 324 (10);

Запорожская - 300 (2);

Полтавская - 236 (4);

Николаевская - 171 (6);

Херсонская - 146 (3);

Хмельницкая - 138 (4);

Сумская - 131 (1);

Донецкая - 89 (4);

Черниговская - 68 (3);

Луганская - 42 (0).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

4 мая Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, но с 11 мая ряд ограничений отменят.

На 09:00 7 мая в Украине выявлен 13 691 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 340 летальных, 2396 пациентов выздоровели.

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