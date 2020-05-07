Коронавирус. Динамика эпидемии в Украине по областям – карта

За сутки больше всего заболевших COVID-19 выявлено в Черновицкой, Одесской и Днепропетровской областях. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Министерства здравоохранения.
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Число заболевших COVID-19 превышает 1000 в трех регионах: Черновицкой области (2048), Киеве (1675) и Ивано-Франковской области (1055).
Больше всего заболевших за сутки выявлено в Черновицкой (63), Одесской (63) и Днепропетровской (56) областях, в Луганской области новых случаев COVID-19 нет.
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Данные по областям:
Черновицкая - 2048 случаев (63 новых);
Киев - 1675 (24);
Ивано-Франковская - 1055 (18);
Тернопольская - 951 (16);
Киевская - 916 (25);
Ровенская - 817 (30);
Днепропетровская - 624 (56);
Закарпатская - 600 (28);
Львовская - 595 (42);
Одесская - 568 (63);
Винницкая - 485 (13);
Житомирская - 468 (12);
Харьковская - 448 (45);
Кировоградская - 403 (1);
Волынская - 393 (34);
Черкасская - 324 (10);
Запорожская - 300 (2);
Полтавская - 236 (4);
Николаевская - 171 (6);
Херсонская - 146 (3);
Хмельницкая - 138 (4);
Сумская - 131 (1);
Донецкая - 89 (4);
Черниговская - 68 (3);
Луганская - 42 (0).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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