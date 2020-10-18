Коронавирус. Харьковская область опередила Киев по суточной заболеваемости: статистика
В Кировоградской области уже больше недели суточная заболеваемость остается самой низкой среди всех регионов Украины
За минувшие сутки больше всего инфицированных COVID-19 выявили в Харьковской области (589) и столице Украины (453), на третьем месте – Хмельницкая область (338). Меньше всего – уже традиционно в Кировоградской области. Об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны.
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Динамика заболеваемости по регионам
Киев – 30 463 заболевших (453 за сутки);
Харьковская – 28 518 (589);
Львовская – 24 844 (305);
Одесская – 18 729 (210);
Черновицкая – 17 659 (209);
Тернопольская – 17 361 (201);
Ивано-Франковская – 16 580 (203);
Ровенская – 15 882 (236);
Киевская – 12 684 (245);
Закарпатская – 11 736 (110);
Днепропетровская – 10 933 (212);
Волынская – 10 830 (148);
Хмельницкая – 10 818 (338);
Житомирская – 9787 (248);
Сумская – 8850 (326);
Винницкая – 8356 (123);
Донецкая – 7007 (231);
Черкасская – 6762 (143);
Черниговская – 6686 (104);
Запорожская – 6365 (106);
Полтавская – 5877 (139);
Николаевская – 5687 (120);
Херсонская – 2472 (92);
Луганская – 2422 (88);
Кировоградская – 1564 (52).
Данные с временно оккупированного Россией Крымского полуострова и части территорий Донбасса предоставлены не были.
- 16 октября 2020 года Кабмин опубликовал постановление об ограничениях, предусмотренных для городов, которые попадут в красную зону.
- 17 октября больше всего заболевших коронавирусом за прошедшие сутки было выявлено в столице и Одесской области.
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