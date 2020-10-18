Коронавирус. Харьковская область опередила Киев по суточной заболеваемости: статистика

В Кировоградской области уже больше недели суточная заболеваемость остается самой низкой среди всех регионов Украины

За минувшие сутки больше всего инфицированных COVID-19 выявили в Харьковской области (589) и столице Украины (453), на третьем месте – Хмельницкая область (338). Меньше всего – уже традиционно в Кировоградской области. Об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны.

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Динамика заболеваемости по регионам

Киев – 30 463 заболевших (453 за сутки);

Харьковская – 28 518 (589);

Львовская – 24 844 (305);

Одесская – 18 729 (210);

Черновицкая – 17 659 (209);

Тернопольская – 17 361 (201);

Ивано-Франковская – 16 580 (203);

Ровенская – 15 882 (236);

Киевская – 12 684 (245);

Закарпатская – 11 736 (110);

Днепропетровская – 10 933 (212);

Волынская – 10 830 (148);

Хмельницкая – 10 818 (338);

Житомирская – 9787 (248);

Сумская – 8850 (326);

Винницкая – 8356 (123);

Донецкая – 7007 (231);

Черкасская – 6762 (143);

Черниговская – 6686 (104);

Запорожская – 6365 (106);

Полтавская – 5877 (139);

Николаевская – 5687 (120);

Херсонская – 2472 (92);

Луганская – 2422 (88);

Кировоградская – 1564 (52).

Данные с временно оккупированного Россией Крымского полуострова и части территорий Донбасса предоставлены не были.

16 октября 2020 года Кабмин опубликовал постановление об ограничениях, предусмотренных для городов, которые попадут в красную зону.

17 октября больше всего заболевших коронавирусом за прошедшие сутки было выявлено в столице и Одесской области.

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Дарья Мостовая

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