Коронавирус. Киев и десять областей не готовы к ослаблению карантина

В Закарпатской и Черновицкой областях больницы заполнены более, чем на 50%, высокий рост заболевших COVID-9 - в Николаевской и Черниговской областях

Киев и 10 областей Украины не готовы к ослаблению карантина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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На 5 августа не соответствуют одному или нескольким критериям Минздрава для смягчения карантина Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Николаевская, Ровенская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая, Черниговская области и Киев.

В Закарпатской и Черновицкой областях превышен показатель по заполненности больниц, принимающих пациентов с COVID-19: 64,85% и 50,29% соответственно при необходимых 50%.

Самая высокая динамика заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей - в Николаевской (98,39%) и Черниговской (78,57%) областях.

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В Украине за сутки выявлен 1271 новый заболевший COVID-19 , это рекорд суточной заболеваемости с начала эпидемии.

В трех регионах страны, включая Киев, зафиксировано около 150 новых заболевших

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Денис Юдин

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