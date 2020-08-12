Коронавирус. Киев и девять областей не готовы к ослаблению карантина - Минздрав
В Киеве и Львовской области больницы для пациентов с COVID-19 заполнены более, чем на 50%
Киев и девять областей Украины не готовы к ослаблению карантина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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На 12 августа не соответствуют одному или нескольким критериям Минздрава для смягчения карантина Киев, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская, Сумская, Харьковская и Черновицкая области.
В Киеве и Львовской области превышен показатель по заполненности больниц, принимающих пациентов с COVID-19: 50,17% и 52,81% соответственно при необходимых 50%.
Данные по регионам (нажмите, чтобы увеличить):
- За сутки в Украине коронавирус диагностирован у 1433 человек.
- Больше всего новых заболевших - В Киеве, Львовской и Харьковской областях.
- Четыре показателя для ослабления карантина в регионах заменят на один, заявил сегодня глава МОЗ Степанов.
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