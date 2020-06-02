Коронавирус. Киев и семь областей не готовы к ослаблению карантина - Минздрав

Киев. Открытие летней терассы кафе после ослабления карантина (Фото - Сергей Долженко, EPA)

Киев и семь областей не соответствуют критериям Министерства здравоохранения для ослабления карантина, сообщает пресс-служба Минздрава.

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Инцидентность (количество заболевших COVID-19 за семь дней на 100 000 человек) превышает установленный Минздравом уровень (12) в Киеве, а также Волынской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях.

Ситуация с количеством новых заболевших немного улучшилась в Киеве, Волынской и Львовской областях, и ухудшилась в Ровенской и Черновицкой областях.

В Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях делают меньше тестов на коронавирус, чем установлено Минздравом для ослабления карантина (12 на 100 000 человек).

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Вчера коронавирусный карантин был ослаблен в областях, где это позволяет эпидемиологическая ситуация: инфографика .

На утро 2 июня коронавирус подтвержден у 24 340 человек в Украине, 727 человек умерли, 10 078 пациентов выздоровели.

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