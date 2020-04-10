Коронавирус. Ляшко объяснил, почему в Украине мало выздоровевших от COVID-19

Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)

Человек считается полностью выздоровевшим от COVID-19 только, если два подряд ПЦР-теста показали отсутствие у него коронавируса. Поэтому в Украине пока так мало зафиксированных случаев выздоровления. Об этом в эфире программы Право на владу на 1+1 рассказал главный санврач Виктор Ляшко.

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"Кому было лабораторно подтвержден диагноз коронавирусной болезни, переходят в стадию выздоровления только после того, как два подряд через сутки проведут ПЦР-тесты, которые покажут отрицательный результат", - сказал он.

Ляшко добавил, что за прошедшие сутки провели около 2500 исследований. Их число увеличилось после того, как Минздрав изменил алгоритм тестирования и запретил медикам отказывать в тестировании.

9 апреля и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин объяснил, что протестировать на COVID-19 всех украинцев практически невозможно технически.

По данным на утро 10 апреля, в Украине диагностировано 2203 заболевших коронавирусом, 69 человек умерли, 61пациент выздоровел.

диагностировано Сегодня Ляшко сообщил , что пика эпидемии можно избежать.

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