Коронавирус наступает. Как готовятся в украинских городах

Фото: adm.dp.gov.ua

В разных городах Украины местные власти предпринимают меры для недопущения распространения коронавируса COVID-29 в их населенных пунктах. LIGA.net собрала самую актуальную информацию на этот момент о том, что происходит в городах Украины в контексте борьбы с коронавирусом.

Черновцы

Городской совет Черновцов отменил льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте до стабилизации ситуации с распространением коронавируса. «Это вынужденная ограничительная мера, которая будет побуждать людей пожилого возраста, которые являются группой риска и наиболее уязвимы к коронавирусу, меньше передвигаться по городу, оставаться дома», - сказал мэр города Алексей Каспрук.

Вообще в Черновицкой области в больницах находятся 27 человек, у которых подозревают коронавирусную инфекцию.

Днепр

Труппу Днепропетровского академического театра оперы и балета из 40 человек отправили на обсервацию после европейских гастролей из-за подозрения на коронавирус у троих артистов коллектива. Они госпитализированы. Перед этим труппа побывала в Швейцарии, Германии, Польше и Франции.

Харьков

В Харьковской области в связи с введением карантина рассматривают возможность перенесение призыва на срочную военную службу с апреля на май-июнь. Об этом Вечернему Харькову сообщил Харьковский областной военком Юрий Калгушкин. По его словам, отправка в военные части должна была начаться 7 апреля. Теперь по меньшей мере до 3 апреля призывников не будут вызывать в военные комиссариаты и на прохождение медосмотра.

ТЦ Барабашово продолжает работать, несмотря на карантин, потому что в администрации рынка считают, что для его закрытия нет юридических оснований, сообщает Укринформ. По словам представителя рынка, там выполняется влажная уборка и дезинфекции торговых помещений.

Львов

Во Львовскую инфекционную больницу госпитализированы с подозрением на коронавирус 14 граждан, которые недавно вернулись из-за границы и имеют симптомы респираторного заболевания. Их тесты отправлены в Киев для детального анализа. По словам и.о. директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрея Васька, всех пациентов из эпидемиологического очага и с имеющимся респираторным заболеванием, даже в легкой форме, госпитализируют в инфекционную больницу.

Житомир

В Житомирской области с 17 марта введен режим чрезвычайной ситуации, сообщают в ОГА На данный момент в области есть три возможных случая заражения, один случай проверяется в Новограде-Волынском и два случая в Житомире. В области временно будет приостановлена ​​работа предприятий общественного питания, торгово-развлекательных центров, фитнес-центров, учреждений культуры. С 18 марта по 3 апреля запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении.

Киев

В Киеве запретили работу продуктовых ярмарок и рынков. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник. По его словам, такое уточнение к уже принятым мерам сделала комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Также, словам Поворозника, иногородних студентов из киевских общежитий отправят домой на время коронавирусного карантина. Доступ к общежитиям в столице также ограничат.

11 марта Кабмин ввел карантинные меры для борьбы с коронавирусом.

17 марта они были усилены: перечень ограничений

Сегодня с 23:00 в Киеве прекратит работу метро.