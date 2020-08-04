Коронавирус. Пограничники объяснили правила пропуска иностранцев в Украину
Иностранцам из стран "красной" зоны необходимо будет пройти самоизоляцию через приложение Действуй дома
Госпогранслужба отказывает в пропуске в Украину иностранцам и лицам без гражданства без наличия полиса страхования, который покрывает расходы на лечение COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
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Такое требование не касается отдельных категорий иностранцев, которые четко определены постановлением Кабмина №641 от 22 июля.
Определены категории лиц, которые обязательно подлежат самоизоляции - это лица, которые пересекают госграницу и прибывают из стран или являются гражданами государств с широким распространением COVID-19.
"Они обязаны установить и активировать мобильное приложение Действуй дома, а в случае невозможности его применения - выбыть на обсервацию", - объяснили в Госпогранслужбе.
В Госпогранслужбе уточнили, что самоизоляция или обсервация лица в связи с пересечением госграницы прекращается в случае получения им отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, который проведен после пересечения госграницы или не позднее чем за 48 часов до пересечения.
- 22 июля в Украине продлили адаптивный карантин до осени. Его новшеством стало разделение страны на зоны в зависимости от эпидемической ситуации, в "красную" зону вошли Луцк, Тернополь, Кицманский район Черновицкой области. Данные будут пересматриваться каждые пять дней.
- Командование объединенных сил приняло решение не отменять самоизоляцию с 1 августа для людей, пересекающих линию разграничения из временно оккупированных территорий Донбасса.
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