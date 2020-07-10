Коронавирус. Семь областей не готовы к ослаблению карантина - данные Минздрава

Высокая недельная динамика заболеваемости COVID-19 наблюдается в Тернопольской области, в Закарпатской больницы заполнены на 63%

В семи областях Украины не выполнены критерии для ослабления карантина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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На 10 июля одному или нескольким критериям не соответствуют Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черниговская области.

В Закарпатской области загруженность больниц, принимающих пациентов с COVID-19, составила 63,25%.

Высокая недельная динамика заболеваемости наблюдается в Тернопольской области - 47,03%.

Сводная информация по регионам (нажмите, чтобы увеличить):

Готовность регионов к смягчению ограничительных мер оценивается по четырем показателям:

- загруженность больниц, принимающих пациентов с COIVD-19;

- количество проводимых в регионе ПЦР и ИФА-тестов на коронавирус;

- процент выявленных случаев заболевания среди проведенных исследований;

- динамика недельной заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей.

17 июня Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

За сутки в Украине выздоровели от коронавируса более 1000 человек. Это рекорд.

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Денис Юдин

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