Коронавирус. Семь областей не готовы к ослаблению карантина - данные Минздрава
Высокая недельная динамика заболеваемости COVID-19 наблюдается в Тернопольской области, в Закарпатской больницы заполнены на 63%
В семи областях Украины не выполнены критерии для ослабления карантина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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На 10 июля одному или нескольким критериям не соответствуют Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черниговская области.
В Закарпатской области загруженность больниц, принимающих пациентов с COVID-19, составила 63,25%.
Высокая недельная динамика заболеваемости наблюдается в Тернопольской области - 47,03%.
Сводная информация по регионам (нажмите, чтобы увеличить):
Готовность регионов к смягчению ограничительных мер оценивается по четырем показателям:
- загруженность больниц, принимающих пациентов с COIVD-19;
- количество проводимых в регионе ПЦР и ИФА-тестов на коронавирус;
- процент выявленных случаев заболевания среди проведенных исследований;
- динамика недельной заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей.
- 17 июня Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.
- За сутки в Украине выздоровели от коронавируса более 1000 человек. Это рекорд.
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