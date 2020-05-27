Коронавирус. Семь областей не готовы к ослаблению карантина - Минздрав

Семь областей Украины не готовы к ослаблению карантина, согласно данным, опубликованным пресс-службой Министерства здравоохранения.
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В пяти областях заболеваемость COVID-19 за последние семь дней на 100 000 населения выше, чем установленный Минздравом пороговый уровень в 12 случаев, это Волынская, Закарпатская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.
В Черновицкой области также более чем на 50% заполнены больницы, принимающие заболевших коронавирусом.
В двух областях делают меньше 12 тестов на 100 000 человек: это Луганская и Донецкая области.
В то же время Луганская область, где наименьшее в Украине число заболевших COVID-19, с 25 мая возобновила пассажирские перевозки.
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