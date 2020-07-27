Коронавирус. Шесть областей не готовы к смягчению карантина - таблица
Высокая недельная динамика заболеваемости COVID-19 сохраняется в Тернопольской и Житомирской областях
Шесть областей Украины не готовы к ослаблению карантина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
На 27 июля не соответствуют одному или нескольким критериям Минздрава для смягчения карантина Винницкая, Волынская, Закарпатская, Львовская, Тернопольская и Черновицкая области.
Нажмите, чтобы увеличить:
В Закарпатской области превышена допустимая загруженность больниц (63,39%), принимающих пациентов с COVID-19.
Высокая недельная динамика заболеваемости коронавирусной инфекцией по сравнению с предыдущей неделей - в Житомирской и Тернопольской областях - 74,92% и 53,13%.
- Президент Зеленский надеется, что Украина проскочит вторую волну коронавирусной пандемии.
- За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 807 новых заболевших COVID-19.
Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE
Комментарии