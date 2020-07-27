Коронавирус. Шесть областей не готовы к смягчению карантина - таблица

Высокая недельная динамика заболеваемости COVID-19 сохраняется в Тернопольской и Житомирской областях

Шесть областей Украины не готовы к ослаблению карантина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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На 27 июля не соответствуют одному или нескольким критериям Минздрава для смягчения карантина Винницкая, Волынская, Закарпатская, Львовская, Тернопольская и Черновицкая области.

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В Закарпатской области превышена допустимая загруженность больниц (63,39%), принимающих пациентов с COVID-19.

Высокая недельная динамика заболеваемости коронавирусной инфекцией по сравнению с предыдущей неделей - в Житомирской и Тернопольской областях - 74,92% и 53,13%.

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Денис Юдин

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