Коронавирус. Шесть областей не готовы к смягчению карантина: таблица

Минздрав разрешил Харьковской области ослабить карантин

По состоянию на 23 июля в Украине шесть областей не отвечают необходимым критериям для ослабления карантина. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Не готовы к смягчению карантина Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская, Черниговская области.

Нажмите для увеличения

Из вчерашнего списка исключили Харьковскую область.

В Закарпатской области превышена допустимая загруженность больниц (68,41%), принимающих пациентов с COVID-19.

В Черниговской (20,83%) - недостаточное количество тестов на коронавирус.

В Волынской, Ивано-Франковской и Львовской областях превышен процент позитивных ПЦР-тестов

Ивано-Франковская (54,85%), Львовская (41,85%) и Тернопольская области (11,47%) не отвечают критерию динамики заболеваемости.

За прошедшие сутки, 22 июля, в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 856 человек (из них 71 ребенок и 50 медиков), 178 пациентов госпитализировали. За все время эпидемии выздоровели среди тех, кто официально диагностирован, ровно 34 000.

Читайте также: Адаптивный карантин будет продлен до 31 августа - Шмыгаль

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.