Коронавирус. Шесть областей не готовы к смягчению карантина: таблица
Минздрав разрешил Харьковской области ослабить карантин
По состоянию на 23 июля в Украине шесть областей не отвечают необходимым критериям для ослабления карантина. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
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Не готовы к смягчению карантина Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская, Черниговская области.
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Из вчерашнего списка исключили Харьковскую область.
В Закарпатской области превышена допустимая загруженность больниц (68,41%), принимающих пациентов с COVID-19.
В Черниговской (20,83%) - недостаточное количество тестов на коронавирус.
В Волынской, Ивано-Франковской и Львовской областях превышен процент позитивных ПЦР-тестов
Ивано-Франковская (54,85%), Львовская (41,85%) и Тернопольская области (11,47%) не отвечают критерию динамики заболеваемости.
- За прошедшие сутки, 22 июля, в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 856 человек (из них 71 ребенок и 50 медиков), 178 пациентов госпитализировали. За все время эпидемии выздоровели среди тех, кто официально диагностирован, ровно 34 000.
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