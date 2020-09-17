Коронавирус. Широкое распространение COVID-19 наблюдается в Киеве и 19 областях – Минздрав

В трех областях больницы для пациентов с COVID-19 или подозрением заполнены более чем на 50% в течение пяти дней

В Киеве и 19 областях Украины наблюдается широкое распространение COVID-19. Это следует из показателей, опубликованных на сайте Министерства здравоохранения.

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На 17 сентября во всех областях проводится достаточное число тестов.

В Одесской, Тернопольской и Черновицкой областях сохраняется высокая загруженность больниц для пациентов с коронавирусом: более 50% в течение последних пяти дней.

Заболеваемость за две недели на 100 000 населения превышает пороговый уровень (<40) в Киеве и 19 областях: Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской.

Самая высокая заболеваемость – в Тернопольской (362,7), Черновицкой (224,1) и Ивано-Франковской (159) областях.

Показатели по областям:

26 августа адаптивный карантин в стране продлили до ноября.

С 14 сентября в Украине начали действовать новые карантинные зоны, Киев попал в оранжевую.

За прошедшие сутки в Украине выявили 3584 новых заболевших коронавирусом

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Денис Юдин

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