Коронавирус. Тернопольская область может оказаться в зеленой зоне - Минздрав

Степанов заявил, что в Тернопольской области четыре дня подряд выполняются показатели по эпидситуации

Тернопольская область может оказаться в зеленой карантинной зоне по итогам недели. Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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По словам Степанова, в Тернопольской области четвертый день подряд соответствует необходимым показателям эпидемиологической ситуации и может быть переведена в зеленую зону карантина. Также четыре дня нет превышения показателей в Винницкой области.

Напротив, в Ровенской и Харьковской областях уже девять и шесть дней соответственно наблюдается превышение показателей.

Вопрос о пересмотре карантинных зон на основе актуальной статистики будет решаться в пятницу на заседании национальной комиссии по техногенной и экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

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Денис Юдин

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