Коронавирус. Тернопольская область может оказаться в зеленой зоне - Минздрав
Степанов заявил, что в Тернопольской области четыре дня подряд выполняются показатели по эпидситуации
Тернопольская область может оказаться в зеленой карантинной зоне по итогам недели. Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
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По словам Степанова, в Тернопольской области четвертый день подряд соответствует необходимым показателям эпидемиологической ситуации и может быть переведена в зеленую зону карантина. Также четыре дня нет превышения показателей в Винницкой области.
Напротив, в Ровенской и Харьковской областях уже девять и шесть дней соответственно наблюдается превышение показателей.
Вопрос о пересмотре карантинных зон на основе актуальной статистики будет решаться в пятницу на заседании национальной комиссии по техногенной и экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
- 31 июля Украину разделили на четыре карантинные зоны, в красную, где действуют самые жесткие ограничения, попали Луцк и Тернополь.
- 1 августа в Луцке и Тернополе отказались вводить карантинные ограничения, предусмотренные Кабмином.
- Продажа билетов на поезда в Тернополь и Луцк остановлена.
- В МВД грозят ответственностью мэрам, которые не усиливают карантин.
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