Коронавирус. Традиционный спад выходного дня – за сутки выявили 3600 новых заболевших

Вчера, 15 мая, в Украине выявили 3620 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 6796), выздоровел 7921 пациент (днем ранее – 17 202). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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Госпитализированы 2208 человек (сутками ранее – 2197), 133 пациента умерли (сутками ранее – 322).

Официально за 15 мая сделаны 38 911 тестов на коронавирус (сутками ранее – 76 496). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных – 17 389 (34 108), по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших – 3848 (14 028), экспресс-тестов на антиген – 17 674 (28 360).

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Днепропетровской (530), Киевской (277), Донецкой (260), Одесской (231) и Херсонской (194) областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 153 864 заболевших COVID-19, из них 1 857 724 пациента выздоровели, 48 075 человек умерли.

Данные по Киеву и областям:

Киев – 137 (544);

Винницкая – 62 (141);

Волынская – 100 (206);

Днепропетровская – 530 (518);

Донецкая – 260 (480);

Житомирская – 126(140);

Закарпатская – 22 (97);

Запорожская – 115 (342);

Ивано-Франковская – 87 (115);

Киевская – 277 (318);

Кировоградская – 49 (95);

Луганская – 21 (159);

Львовская – 113 (432);

Николаевская – 131 (212);

Одесская – 231 (351);

Полтавская – 90 (298);

Ровенская – 115 (353);

Сумская – 172 (190);

Тернопольская – 118 (153);

Харьковская – 182 (630);

Херсонская – 194 (186);

Хмельницкая – 138 (192);

Черкасская – 106 (345);

Черниговская – 170 (211);

Черновицкая – 74 (88).

Отсутствуют данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

13 мая все области Украины перешли в желтую зону карантина, но уже на следующий день Николаевская область стала оранжевой.

14 мая стало известно, что в Раду поступило представление премьер-министра об отставке Степанова.

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Дарья Мостовая

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