Коронавирус. Традиционный спад выходного дня – за сутки выявили 3600 новых заболевших
Вчера, 15 мая, в Украине выявили 3620 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 6796), выздоровел 7921 пациент (днем ранее – 17 202). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
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Госпитализированы 2208 человек (сутками ранее – 2197), 133 пациента умерли (сутками ранее – 322).
Официально за 15 мая сделаны 38 911 тестов на коронавирус (сутками ранее – 76 496). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных – 17 389 (34 108), по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших – 3848 (14 028), экспресс-тестов на антиген – 17 674 (28 360).
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 153 864 заболевших COVID-19, из них 1 857 724 пациента выздоровели, 48 075 человек умерли.
Данные по Киеву и областям:
Киев – 137 (544);
Винницкая – 62 (141);
Волынская – 100 (206);
Днепропетровская – 530 (518);
Донецкая – 260 (480);
Житомирская – 126(140);
Закарпатская – 22 (97);
Запорожская – 115 (342);
Ивано-Франковская – 87 (115);
Киевская – 277 (318);
Кировоградская – 49 (95);
Луганская – 21 (159);
Львовская – 113 (432);
Николаевская – 131 (212);
Одесская – 231 (351);
Полтавская – 90 (298);
Ровенская – 115 (353);
Сумская – 172 (190);
Тернопольская – 118 (153);
Харьковская – 182 (630);
Херсонская – 194 (186);
Хмельницкая – 138 (192);
Черкасская – 106 (345);
Черниговская – 170 (211);
Черновицкая – 74 (88).
Отсутствуют данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
- 13 мая все области Украины перешли в желтую зону карантина, но уже на следующий день Николаевская область стала оранжевой.
- 14 мая стало известно, что в Раду поступило представление премьер-министра об отставке Степанова.
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