Коронавирус. В 16 регионах Украины больницы заполнены более чем на 50%

Только Кировоградская область соответствует всем показателям Минздрава по ситуации с коронавирусом

В 16 регионах Украины больницы для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 50% в течение пяти дней подряд. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На 15 октября во всех областях проводится достаточное число тестов.

Высокая загруженность больниц для пациентов с коронавирусом – более 50% в течение последних пяти дней – наблюдается в Киеве и большинстве областей, кроме Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Тернопольской и Херсонской. Также более пяти дней подряд этот показатель превышен в целом по Украине, сейчас он составляет 59,7%.

Заболеваемость коронавирусом за две недели на 100 000 человек превышает установленный Минздравом уровень (40) во всех областях, кроме Кировоградской. Самая высокая заболеваемость – в Сумской (333,8), Харьковской (293,8) и Тернопольской (283,1) областях. В целом по Украине – 179,1.

Только Кировоградская область соответствует всем показателям Минздрава по ситуации с коронавирусом.

Показатели по регионам:

Читайте также: Удастся ли избежать катастрофы. Что не так со статистикой "ковидных" коек в Украине

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.