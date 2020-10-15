Коронавирус. В 16 регионах Украины больницы заполнены более чем на 50%
Только Кировоградская область соответствует всем показателям Минздрава по ситуации с коронавирусом
В 16 регионах Украины больницы для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 50% в течение пяти дней подряд. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте Минздрава.
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На 15 октября во всех областях проводится достаточное число тестов.
Высокая загруженность больниц для пациентов с коронавирусом – более 50% в течение последних пяти дней – наблюдается в Киеве и большинстве областей, кроме Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Тернопольской и Херсонской. Также более пяти дней подряд этот показатель превышен в целом по Украине, сейчас он составляет 59,7%.
Заболеваемость коронавирусом за две недели на 100 000 человек превышает установленный Минздравом уровень (40) во всех областях, кроме Кировоградской. Самая высокая заболеваемость – в Сумской (333,8), Харьковской (293,8) и Тернопольской (283,1) областях. В целом по Украине – 179,1.
Только Кировоградская область соответствует всем показателям Минздрава по ситуации с коронавирусом.
Показатели по регионам:
- До ноября в Украине продлен адаптивный карантин. Ужесточены ограничения в регионах "зеленой зоны".
- На совещании у Зеленского утверждены 10 шагов для борьбы с коронавирусом.
- За прошедшие сутки в Украине выявили 5062 новых заболевших COVID-19, днем ранее – 5590.
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