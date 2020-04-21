Коронавирус. В Черновицкой области количество зараженных превысило 1000 человек

Иллюстративное фото: Orestis Panagiotou/EPA

Сегодня, 21 апреля, в Черновицкой области официально подтверждено еще 65 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил в Facebook председатель облгосадминистрации Сергей Осачук.

Общее количество инфицированных в области от первого установленного случая составляет 1053 человека.

Он отметил, что завтра Черновицкая область получит очередную крупную партию средств индивидуальной защиты, необходимых врачам.

Сегодня министр Кабинета министров Олег Немчинов допустил, что из-за пасхальных служб в Почаевской и Святогорской лаврах УПЦ МП правительство может не принять решение об ослаблении ограничительных мер.

21 апреля в Украине зарегистрировали 6125 случаев заражения коронавирусом, 161 пациент умер, выздоровели 367 человек. За сутки - 415 новых случаев (сутками ранее – 261), 10 человек умерли (сутками ранее - также 10).

В Минздраве намерены инициировать продление карантина до 12 мая.