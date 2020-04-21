Коронавирус. В Черновицкой области количество зараженных превысило 1000 человек

Сегодня, 21 апреля, в Черновицкой области официально подтверждено еще 65 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил в Facebook председатель облгосадминистрации Сергей Осачук.
Общее количество инфицированных в области от первого установленного случая составляет 1053 человека.
Он отметил, что завтра Черновицкая область получит очередную крупную партию средств индивидуальной защиты, необходимых врачам.
- Сегодня министр Кабинета министров Олег Немчинов допустил, что из-за пасхальных служб в Почаевской и Святогорской лаврах УПЦ МП правительство может не принять решение об ослаблении ограничительных мер.
- 21 апреля в Украине зарегистрировали 6125 случаев заражения коронавирусом, 161 пациент умер, выздоровели 367 человек. За сутки - 415 новых случаев (сутками ранее – 261), 10 человек умерли (сутками ранее - также 10).
- В Минздраве намерены инициировать продление карантина до 12 мая.
Наталия Медведева