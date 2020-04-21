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Коронавирус. В Черновицкой области количество зараженных превысило 1000 человек

Коронавирус. В Черновицкой области количество зараженных превысило 1000 человек - Фото
Иллюстративное фото: Orestis Panagiotou/EPA
21.04.2020, 23:56

В Черновицкой области количество зараженных коронавирусной инфекцией превысило 1000 человек

Сегодня, 21 апреля, в Черновицкой области официально подтверждено еще 65 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил в Facebook председатель облгосадминистрации Сергей Осачук.

Общее количество инфицированных в области от первого установленного случая составляет 1053 человека.

Он отметил, что завтра Черновицкая область получит очередную крупную партию средств индивидуальной защиты, необходимых врачам.

  • Сегодня министр Кабинета министров Олег Немчинов допустил, что из-за пасхальных служб в Почаевской и Святогорской лаврах УПЦ МП правительство может не принять решение об ослаблении ограничительных мер.
  • 21 апреля в Украине зарегистрировали 6125 случаев заражения коронавирусом, 161 пациент умер, выздоровели 367 человек. За сутки -  415 новых случаев (сутками ранее – 261), 10 человек умерли (сутками ранее - также 10).
  • В Минздраве намерены инициировать продление карантина до 12 мая.
Наталия Медведева
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