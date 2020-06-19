Коронавирус. В двух областях Украины за сутки зафиксировано более 120 заболевших

Иллюстративное фото: Роман Балук

Во Львовской и Ровенской областях выявили более 120 новых случаев заболевания за сутки. Об этом говорят данные, опубликованные Советом национальной безопасности и обороны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В Черновицкой области и Киеве с начала эпидемии зафиксировано более 4000 заболевших, более 3000 - во Львовской области, более 2000 - в Ровенской и Киевской областях, более 1000 - в Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Харьковской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Одесской и Днепропетровской областях.

За сутки больше всего заболевших выявлено во Львовской и Ровенской областях, а также в Киеве. В Днепропетровской и Кировоградской областях новых случаев COVID-19 не зафиксировано.

Данные по областям:

Черновицкая - 4211 заболевших (76 за сутки);

Киев - 4176 (92);

Львовская - 3540 (142);

Ровенская - 2693 (121);

Киевская - 2142 (23);

Ивано-Франковская - 1893 (44);

Закарпатская - 1960 (78);

Харьковская - 1744 (37);

Волынская - 1673 (63);

Винницкая - 1596 (33);

Тернопольская - 1605 (63);

Одесская - 1200 (12);

Житомирская - 1201 (47);

Днепропетровская - 1021 (0);

Кировоградская - 604 (0);

Хмельницкая - 608 (21);

Черкасская - 585 (17);

Запорожская - 547 (6);

Черниговская - 459 (11);

Донецкая - 350 (1);

Николаевская - 338 (15);

Полтавская - 289 (2);

Сумская - 246 (10);

Херсонская - 185 (1);

Луганская - 71 (3).

Данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса отсутствуют.

17 июня Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Главный санврач Виктор Ляшко говорит, что в Украине чреда антирекордов заболеваемости вызвана отсутствием жестких карантинных ограничений.

Читайте также: Коронавирус. В Минздраве спрогнозировали число умерших до конца года - график