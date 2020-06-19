Коронавирус. В двух областях Украины за сутки зафиксировано более 120 заболевших

Во Львовской и Ровенской областях выявили более 120 новых случаев заболевания за сутки. Об этом говорят данные, опубликованные Советом национальной безопасности и обороны.
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В Черновицкой области и Киеве с начала эпидемии зафиксировано более 4000 заболевших, более 3000 - во Львовской области, более 2000 - в Ровенской и Киевской областях, более 1000 - в Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Харьковской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Одесской и Днепропетровской областях.
За сутки больше всего заболевших выявлено во Львовской и Ровенской областях, а также в Киеве. В Днепропетровской и Кировоградской областях новых случаев COVID-19 не зафиксировано.
Данные по областям:
Черновицкая - 4211 заболевших (76 за сутки);
Киев - 4176 (92);
Львовская - 3540 (142);
Ровенская - 2693 (121);
Киевская - 2142 (23);
Ивано-Франковская - 1893 (44);
Закарпатская - 1960 (78);
Харьковская - 1744 (37);
Волынская - 1673 (63);
Винницкая - 1596 (33);
Тернопольская - 1605 (63);
Одесская - 1200 (12);
Житомирская - 1201 (47);
Днепропетровская - 1021 (0);
Кировоградская - 604 (0);
Хмельницкая - 608 (21);
Черкасская - 585 (17);
Запорожская - 547 (6);
Черниговская - 459 (11);
Донецкая - 350 (1);
Николаевская - 338 (15);
Полтавская - 289 (2);
Сумская - 246 (10);
Херсонская - 185 (1);
Луганская - 71 (3).
Данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса отсутствуют.
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