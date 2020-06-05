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Коронавирус. В Кропивницкой колонии заключенный умер от COVID-19

Коронавирус. В Кропивницкой колонии заключенный умер от COVID-19 - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
05.06.2020, 20:53

В Кропивницкой исправительной колонии заключенный умер от коронавируса

4 июня в Кропивницкой исправительной колонии №6 от коронавирусной болезни умер заключенный. Об этом сообщила в Facebook уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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По мнению омбудсмена, заключенный умер из-за ненадлежащей организации и плохого контроля за соблюдением карантина в колонии, а также игнорирования рекомендаций, предоставленных заведению на основе результатов мониторингового визита.

Денисова рассказала, что 14 мая заключенный поступил в больницу Кропивницкого, откуда с диагнозом "острое воспаление легких" его перевели в инфекционную больницу, где на следующий день сделали тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.

19 мая его выписали из больницы и поместили на изоляцию в отдельную камеру в медицинскую часть Кропивницкой исправительной колонии №6. Из-за сопутствующих хронических заболеваний заключенный находился в тяжелом состоянии.

1 июня руководитель колонии решил направить больного в больницу, чтобы врачи подготовили заключение о его освобождении от отбывания наказания по состоянию здоровья. 3 июня ему сделали ПЦР-тест, который показал положительный результат на коронавирус. 4 июня заключенный умер.

По словам Денисовой, сейчас выясняют, при каких обстоятельствах заключенный заразился коронавирусом.

В колонии утверждают, что всем контактным лицам, в том числе троим фельдшерам и восьмерым осужденным, которые были в медчасти, сделали тесты. Они находятся на изоляции. Также на самоизоляции 12 работников конвоя, которые будут протестированы. Медицинскую часть продезинфицировали.

Омбудсмен отметила, что 13 мая в колонии была проверка, которая выявила нарушения карантина, однако руководство учреждения их не исправило.

Денисова обратилась в Офис генпрокурора с просьбой провести проверку по факту смерти заключенного и принять меры по привлечению виновных к ответственности.

Также омбудсмен обратилась в Минюст и Минздрав с требованием провести тестирование всех работников и заключенных в пенинтенциарных заведениях.

  • За последние сутки в Украине зафиксировали 553 новых заболевших (сутками ранее - 588), выздоровели 330 человек (602), 15 пациентов с COVID-19 умерли (12).
  • Всего с начала эпидемии в Украине выявлено 25 963 заболевших, 11 372 человек выздоровели, 762 больных скончались.

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Наталия Медведева
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