Коронавирус. Кабмин назвал условие для усиления мер карантина в регионах

Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета

Регионы должны рассмотреть усиление карантина в случае, если эпидемиологическая ситуация в них не соответствует критериям для ослабления ограничений в течение трех дней. Такое решение принял Кабинет министров в постановлении №435 от 3 июня, опубликованном на сайте правительства.

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Если три дня подряд в регионе не выполняются критерии, по которым области считаются готовыми к ослаблению карантина, должно быть созвано внеочередное заседание региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Решение об отмене ослабления карантинных ограничений должно быть принято, исходя из оценки текущей эпидемиологической ситуации в регионе.

На данный момент критерию Минздрава по инцидентности (количеству заболевших COVID-19 за семь дней на 100 000 человек) в течение трех дней не соответствуют Киев и четыре области: Волынская, Львовская, Ровенская и Черновицкая.

Также в течение трех дней критерию по количеству проведенных тестов на коронавирус не соответствуют Днепропетровская и Донецкая области, в то же время, в обоих регионах уровень инцидентности низкий.

19 мая в Минздраве рассказали , по каким критериям будут приниматься решения об ослаблении карантина.

20 мая Кабмин продлил карантин в Украине , введенный из-за эпидемии коронавируса, до 22 июня, но он будет адаптивным. Это означает, что в каждом регионе будут разные меры в зависимости от ситуации с COVID-19.

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