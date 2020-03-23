Коронавирус. В ОП рассказали, как распределят тесты и средства защиты из Китая

Фото: пресс-служба МВД

Вернувшийся в ночь на 23 марта из Китая военный самолет Ил-76 доставил в Украину первую партию медицинского груза. В частности, два вида тестов: для ПЦР и для экспресс-диагностики коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что теперь Украина обеспечена тестами для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР-тесты) по выявлению коронавирусной инфекции более чем на 10 дней (количество привезенных ПЦР-тестов не указано - ред.).

В офисе президента пишут, что ПЦР-тесты для выявления коронавируса будут доставлены в лаборатории по всей стране до конца дня 23 марта.

Уточняется, что из первых 250 000 экспресс-тестов около 100 000 отправят в действующие подразделения ВСУ, Госпогранслужбы, Нацгвардии и полиции. Остальные передадут в больницы, определенные как базовые для противоэпидемических мероприятий.

Сообщается, что Ил-76 также привез первые 80 000 респираторов и 10 000 комбинезонов защиты, которые уже направлены врачам и медикам скорой помощи в разные регионы страны.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

Кроме того, в Китае закупили и привезли аппараты искусственной вентиляции легких. Они будут переданы в медучреждения, где есть необходимость в этом оборудовании.

Также в первой партии медгруза прибыло 500 000 трехслойных масок для нужд военнослужащих, полицейских, работников Госпогранслужбы и других служб, имеющих непосредственный контакт с населением.

В ОП сообщают, что на этой неделе ожидаются новые поставки тест-систем и других медсредств из-за рубежа, а также запланирована закупка отечественных тестов. Значительные партии медицинского груза постоянно доставляют в Украину спецбортом, который эвакуирует украинцев из-за границы.

Читайте также: Коронавирус. Врачи скорых будут делать экспресс-тесты – в исключительных случаях