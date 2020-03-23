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Врачи "скорых" будут делать экспресс-тесты лишь в исключительных случаях

Врачи "скорых" будут делать экспресс-тесты лишь в исключительных случаях - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА
23.03.2020, 14:13

Главный санврач Ляшко просит не злоупотреблять звонками в экстренную медпомощь: все равно "скорые" будут делать тесты только в исключительных случаях

Бригады экстренной медпомощи будут проводить экспресс-тест на коронавирус SARS-CoV-2 лишь в исключительных случаях. Об этом сегодня на брифинге заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко.

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"Вчера появилась информация о том, что тестирование экспресс-тестами будет проводиться бригадами экстренной медпомощи. Да, оно будет проводиться, но в исключительных случаях, когда они будут выезжать в экстренных случаях для оказания неотложной помощи больным", - подчеркнул он.

Ляшко отметил, что экстренная медпомощь не должна использоваться и не будет использоваться по звонку на приезд для тестирования.

"Поэтому не злоупотребляйте звонками в экстренную медпомощь, обращайтесь за экстренной помощью только в случаях, когда нуждаетесь в этом. Отвлекая медпомощь, в это время мы можем не спасти кому-то жизнь там, где она была нужна", - сказал он.

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В Минздраве рассматривают возможность создания дополнительных мобильных групп в помощь семейным врачам. Если будет принято решение выехать на дом, чтобы определить, нужны ли тесты на коронавирусную болезнь, а также на грипп А/Б и аденовирусную инфекцию - группа выезжает, и в случае необходимости госпитализирует больного.

По его словам, сейчас в Минздраве пересматривается алгоритм тестирования на COVID-19.

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Евгений Пилипенко, Шмыкова Александра
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Виктор Ляшко вирус карантин скорая эпидемия коронавирус COVID-19 экспресс-тест
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