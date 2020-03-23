Врачи "скорых" не будут делать экспресс-тесты на коронавирус - Минздрав

Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

Медработники скорой помощи не будут тестировать людей на COVID-19, а экспресс-тесты на коронавирус будут применять при подозрении на заболевание только врачи определенных учреждений здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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"Экспресс-тесты будут использоваться врачами учреждений здравоохранения для санитарной сортировки, то есть медики должны сделать два теста: один на грипп и экспресс-тест на коронавирус. Это нужно, чтобы решить, какой алгоритм действий применять дальше", - отметили в пресс-службе.

В Минздраве уточнили, что если тест на грипп положительный, то врачи принимают соответствующие меры.

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"Если экспресс-тест подтверждает коронавирус, врачи должны взять дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории с помощью теста на ПЦР (полимеразной цепной реакции, - ред.). После этого можно говорить о подтвержденном случае заболевания и принимать необходимые противоэпидемические меры", - объяснили в Минздраве.

Украинцам напомнили, что если появились есть симптомы острого респираторного заболевания, то нужно звонить своему семейному врачу. Экстренная медицинская помощь выезжает только на ургентные случаи.

главный санврач Виктор Ляшко становленный Минздравом алгоритм предусматривает тестирование на COVID-19 только пациентов с определенными симптомами, а не всех желающих. 20 марта заявил , что у

По состоянию на 22:30 22 марта в Украине зафиксированы 73 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них три летальных, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

Сегодня ночью в Украину из Китая прибыла партия тестов для выявления коронавирусной инфекции COVID-19.

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