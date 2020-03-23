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Врачи "скорых" не будут делать экспресс-тесты на коронавирус - Минздрав

Врачи "скорых" не будут делать экспресс-тесты на коронавирус - Минздрав - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА
23.03.2020, 10:10

В Минздраве отметили, что экспресс-тесты будут проводить в случае подозрения на COVID-19 только врачи определенных учреждений

Медработники скорой помощи не будут тестировать людей на COVID-19, а экспресс-тесты на коронавирус будут применять при подозрении на заболевание только врачи определенных учреждений здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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"Экспресс-тесты будут использоваться врачами учреждений здравоохранения для санитарной сортировки, то есть медики должны сделать два теста: один на грипп и экспресс-тест на коронавирус. Это нужно, чтобы решить, какой алгоритм действий применять дальше", - отметили в пресс-службе.

В Минздраве уточнили, что если тест на грипп положительный, то врачи принимают соответствующие меры.

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"Если экспресс-тест подтверждает коронавирус, врачи должны взять дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории с помощью теста на ПЦР (полимеразной цепной реакции, - ред.). После этого можно говорить о подтвержденном случае заболевания и принимать необходимые противоэпидемические меры", - объяснили в Минздраве.

Украинцам напомнили, что если появились есть симптомы острого респираторного заболевания, то нужно звонить своему семейному врачу. Экстренная медицинская помощь выезжает только на ургентные случаи.

  • 20 марта главный санврач Виктор Ляшко заявил, что установленный Минздравом алгоритм предусматривает тестирование на COVID-19 только пациентов с определенными симптомами, а не всех желающих.
  • По состоянию на 22:30 22 марта в Украине зафиксированы 73 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них три летальных, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы.
  • Сегодня ночью в Украину из Китая прибыла партия тестов для выявления коронавирусной инфекции COVID-19.
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Арина Толина
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