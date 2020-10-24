Коронавирус. В топ-3 по суточной заболеваемости – Киев, Харьковская и Житомирская области

Меньше всего заболевших за последние сутки выявили в Кировоградской (97) и Луганской (98) областях

За минувшие сутки больше всего заболевших коронавирусом было выявлено в Киеве (560), Харьковской (520) и Житомирской (484) областях, меньше всего – в Кировоградской области (97). Об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По всей Украине за сутки зарегистрировали 7014 новых пациентов с COVID-19. За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 337 410 инфицированных, 139 755 из них выздоровели, 6289 – умерли.

Заболеваемость коронавирусом по регионам:

Киев – 33 695 заболевших (560 за сутки);

Харьковская – 32 112 (520);

Львовская – 26 868 (469);

Одесская – 21 491 (363);

Черновицкая – 19 116 (305);

Тернопольская – 18 849 (236);

Ивано-Франковская – 17 984 (279);

Ровенская – 17 257 (272);

Киевская – 14 247 (289);

Закарпатская – 12 801 (260);

Хмельницкая – 12 863 (450);

Днепропетровская – 12 685 (305);

Волынская – 12 009 (217);

Житомирская – 11 748 (484);

Сумская – 10 112 (224);

Винницкая – 9081 (158);

Донецкая – 8410 (250);

Черкасская – 7921 (217);

Черниговская – 7786 (204);

Полтавская – 7694 (162);

Запорожская – 7792 (297);

Николаевская – 6790 (188);

Луганская – 3083 (98);

Херсонская – 3061 (110);

Кировоградская – 1955 (97).

Данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса отсутствуют.

22 октября президент Владимир Зеленский заверил, что жесткий карантин вводить не планируют, а "украинская вакцина уникальна".

Читайте также: COVID-19. Евросоюз обновил список стран зеленой зоны

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.