Коронавирус. В топ-3 по суточной заболеваемости – Киев, Харьковская и Житомирская области
Меньше всего заболевших за последние сутки выявили в Кировоградской (97) и Луганской (98) областях
За минувшие сутки больше всего заболевших коронавирусом было выявлено в Киеве (560), Харьковской (520) и Житомирской (484) областях, меньше всего – в Кировоградской области (97). Об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны.
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По всей Украине за сутки зарегистрировали 7014 новых пациентов с COVID-19. За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 337 410 инфицированных, 139 755 из них выздоровели, 6289 – умерли.
Заболеваемость коронавирусом по регионам:
Киев – 33 695 заболевших (560 за сутки);
Харьковская – 32 112 (520);
Львовская – 26 868 (469);
Одесская – 21 491 (363);
Черновицкая – 19 116 (305);
Тернопольская – 18 849 (236);
Ивано-Франковская – 17 984 (279);
Ровенская – 17 257 (272);
Киевская – 14 247 (289);
Закарпатская – 12 801 (260);
Хмельницкая – 12 863 (450);
Днепропетровская – 12 685 (305);
Волынская – 12 009 (217);
Житомирская – 11 748 (484);
Сумская – 10 112 (224);
Винницкая – 9081 (158);
Донецкая – 8410 (250);
Черкасская – 7921 (217);
Черниговская – 7786 (204);
Полтавская – 7694 (162);
Запорожская – 7792 (297);
Николаевская – 6790 (188);
Луганская – 3083 (98);
Херсонская – 3061 (110);
Кировоградская – 1955 (97).
Данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса отсутствуют.
- 22 октября президент Владимир Зеленский заверил, что жесткий карантин вводить не планируют, а "украинская вакцина уникальна".
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