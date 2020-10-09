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Коронавирус. В Украине 13 регионов, где больницы заполнены более чем на 50% – Минздрав

09.10.2020, 10:46
Коронавирус. В Украине 13 регионов, где больницы заполнены более чем на 50% – Минздрав - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба президента

Только Кировоградская область соответствует всем показателям Минздрава по ситуации с коронавирусом

В 13 регионах Украины больницы для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 50% в течение пяти дней подряд. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте Минздрава.

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Только Кировоградская область соответствует всем индикаторным показателям Минздрава по ситуации с коронавирусом, в остальных регионах наблюдается широкое распространение заболевания.

На 9 октября во всех областях проводится достаточное число тестов.

В Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Луганской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях наблюдается высокая загруженность больниц для пациентов с коронавирусом: более 50% в течение последних пяти дней. Также более пяти дней подряд этот показатель превышен в целом по Украине, сейчас он составляет 59,0%.

Заболеваемость коронавирусом за две недели на 100 000 человек превышает установленный Минздравом уровень (40) во всех областях, кроме Кировоградской. Самая высокая заболеваемость – в Сумской (275,6) Тернопольской (261,1), Харьковской (258,6) и Черновицкой (244,8) областях. В целом по Украине – 154,6.

Показатели по регионам:

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Денис Юдин
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