Коронавирус. В Украине 1379 новых заболевших, в лидеры вышла Харьковская область

Вчера, 4 сентября, в Украине выявили 1379 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 2614), выздоровели 407 пациентов (днем ранее – 1447). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших – 102 ребенка и 28 медиков. Госпитализированы 899 человек (сутками ранее – 824), 17 пациентов умерли (сутками ранее – 44).

Официально за 4 сентября сделаны 34 945 тестов на коронавирус (56 850 сутками ранее).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 297 534 заболевших COVID-19, 2 212 720 пациентов выздоровели, 53 983 человека умерли. Проведено более 12 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Харьковской, Днепропетровской, Черновицкой и Одесской областях:

Харьковская область – 144 заболевших за сутки;

Киев – 141;

Днепропетровская – 132;

Черновицкая – 24;

Одесская – 90;

Запорожская – 81;

Житомирская – 70;

Херсонская – 63;

Львовская – 60;

Тернопольская – 54;

Винницкая – 46;

Донецкая – 45;

Хмельницкая – 45;

Киевская – 41;

Сумская – 39;

Ивано-Франковская – 35;

Полтавская – 27;

Ровенская – 27;

Черниговская – 24;

Черкасская – 20;

Волынская – 19;

Кировоградская – 18;

Николаевская – 18;

Луганская – 13;

Закарпатская – 3.

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Денис Юдин

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