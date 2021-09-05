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Коронавирус. В Украине 1379 новых заболевших, в лидеры вышла Харьковская область

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2021, 08:16
Коронавирус. В Украине 1379 новых заболевших, в лидеры вышла Харьковская область - Фото
Иллюстративное фото: Martin Divisek/ЕРА

Вчера, 4 сентября, в Украине выявили 1379 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 2614), выздоровели 407 пациентов (днем ранее – 1447). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших – 102 ребенка и 28 медиков. Госпитализированы 899 человек (сутками ранее – 824), 17 пациентов умерли (сутками ранее – 44).

Официально за 4 сентября сделаны 34 945 тестов на коронавирус (56 850 сутками ранее).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 297 534 заболевших COVID-19, 2 212 720 пациентов выздоровели, 53 983 человека умерли. Проведено более 12 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Харьковской, Днепропетровской, Черновицкой и Одесской областях:

Харьковская область – 144 заболевших за сутки;
Киев – 141;
Днепропетровская – 132;
Черновицкая – 24;
Одесская – 90;
Запорожская – 81;
Житомирская – 70;
Херсонская – 63;
Львовская – 60;
Тернопольская – 54;
Винницкая – 46;
Донецкая – 45;
Хмельницкая – 45;
Киевская – 41;
Сумская – 39;
Ивано-Франковская – 35;
Полтавская – 27;
Ровенская – 27;
Черниговская – 24;
Черкасская – 20;
Волынская – 19;
Кировоградская – 18;
Николаевская – 18;
Луганская – 13;
Закарпатская – 3.

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Денис Юдин
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коронавирус COVID-19
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