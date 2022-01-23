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Коронавирус. В Украине – 15 444 заболевших за сутки, госпитализированы почти 2800 человек

Цей матеріал також доступний українською
23.01.2022, 08:15
Коронавирус. В Украине – 15 444 заболевших за сутки, госпитализированы почти 2800 человек - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук

За сутки 22 января в Украине выявили 15 444 заболевших коронавирусом (днем ранее – 22 473). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Среди заболевших – 2298 детей и 264 медиков. 

За сутки в Украине умерли 86 больных COVID-19 (днем ранее – 136), выздоровели 2030 пациентов (4610), были госпитализированы – 2774 (2608).

Официально сделали 78 852 тестов (114 648). 

На утро 23 января в Украине выявили 3 857 455 заболевших с начала эпидемии COVID-19: умерли 99 215 пациентов, выздоровели – 3 582 908.

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Владислав Сердюк
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Украина коронавирус COVID-19
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