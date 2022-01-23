Коронавирус. В Украине – 15 444 заболевших за сутки, госпитализированы почти 2800 человек
23.01.2022, 08:15
Иллюстративное фото: Роман Балук
За сутки 22 января в Украине выявили 15 444 заболевших коронавирусом (днем ранее – 22 473). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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Среди заболевших – 2298 детей и 264 медиков.
За сутки в Украине умерли 86 больных COVID-19 (днем ранее – 136), выздоровели 2030 пациентов (4610), были госпитализированы – 2774 (2608).
Официально сделали 78 852 тестов (114 648).
На утро 23 января в Украине выявили 3 857 455 заболевших с начала эпидемии COVID-19: умерли 99 215 пациентов, выздоровели – 3 582 908.
- В Украине началась новая вспышка коронавируса. По прогнозу НАН, она будет стремительнее предыдущих из-за штамма омикрон.
- Ивано-Франковская область переходит в красную зону карантина с 24 января.
- На пике волны COVID-19 ожидается около 59 000 заболевших ежедневно по оптимистичным прогнозам Минздрава.
- Бустерная вакцинация доступна всем желающим через полгода после второй дозы прививки.
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