Коронавирус. В Украине 692 новых заболевших, лидеры – Киев, Одесская и Харьковская области

Вчера, 23 августа, в Украине выявили 692 новых случаев заражения коронавирусом (днем ранее – 610), выздоровели 345 пациентов (днем ранее – 434). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Среди заболевших – 54 ребенка и четыре медика. Госпитализированы 410 человек (сутками ранее – 425), 27 пациентов умерли (сутками ранее – 17).

Официально за 23 августа сделано 35858 тестов на коронавирус (19 631 – сутками ранее).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрировано 2 275 863 заболевших COVID-19, из них 2 201 778 выздоровели, 53 501 человек умер. Проведено более 11,8 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Одесской и Харьковской областях:



Киев – 132 заболевших за сутки;

Одесская – 84;

Харьковская – 84;

Луганская – 62;

Черновицкая область – 47;

Львовская – 33;

Днепропетровская – 27;

Запорожская – 27;

Донецкая – 26;

Херсонская – 18;

Киевская – 18;

Сумская – 16;

Ровенская – 16;

Ивано-Франковская – 13;

Житомирская – 13;

Хмельницкая – 12;

Тернопольская – 11;

Полтавская – 10;

Винницкая – 9;

Кировоградская – 8;

Черкасская – 7;

Николаевская – 5;

Черниговская – 3;

Волынская – 2;

Закарпатская – 2.

19 августа 2021 года в Киеве начали работать мобильные пункты вакцинации от COVID-19.

В тот же день Минздрав потребовал усилить контроль за соблюдением мер профилактики COVID-19.

21 августа Германия передала Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca.

Читайте также: В приложении Дия появились COVID-сертификаты

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.