Коронавирус. В Украине 692 новых заболевших, лидеры – Киев, Одесская и Харьковская области
Вчера, 23 августа, в Украине выявили 692 новых случаев заражения коронавирусом (днем ранее – 610), выздоровели 345 пациентов (днем ранее – 434). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Среди заболевших – 54 ребенка и четыре медика. Госпитализированы 410 человек (сутками ранее – 425), 27 пациентов умерли (сутками ранее – 17).
Официально за 23 августа сделано 35858 тестов на коронавирус (19 631 – сутками ранее).
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрировано 2 275 863 заболевших COVID-19, из них 2 201 778 выздоровели, 53 501 человек умер. Проведено более 11,8 млн ПЦР-тестов.
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Одесской и Харьковской областях:
Киев – 132 заболевших за сутки;
Одесская – 84;
Харьковская – 84;
Луганская – 62;
Черновицкая область – 47;
Львовская – 33;
Днепропетровская – 27;
Запорожская – 27;
Донецкая – 26;
Херсонская – 18;
Киевская – 18;
Сумская – 16;
Ровенская – 16;
Ивано-Франковская – 13;
Житомирская – 13;
Хмельницкая – 12;
Тернопольская – 11;
Полтавская – 10;
Винницкая – 9;
Кировоградская – 8;
Черкасская – 7;
Николаевская – 5;
Черниговская – 3;
Волынская – 2;
Закарпатская – 2.
- 19 августа 2021 года в Киеве начали работать мобильные пункты вакцинации от COVID-19.
- В тот же день Минздрав потребовал усилить контроль за соблюдением мер профилактики COVID-19.
- 21 августа Германия передала Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca.
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